عميد حاسبات حلوان يكرم علماء الكلية من الأربعين عالم الأكثر تأثيرًا في الجامعة (صور)

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أسامة إمام يكرم علماء
أسامة إمام يكرم علماء كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بحلوان

كرّم مجلس كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، برئاسة الدكتور أسامة إمام، عددا من الأستاذة كونهم من الأربعين عالما الأكثر تأثيرًا في جامعة حلوان.

وكرّم "إمام" كل من: الدكتورة منال عبدالقادر عبدالفتاح، الأستاذة بقسم نظم المعلومات ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حسن حجاج، الأستاذ بقسم علوم الحاسب، وأيمن محمد عزت، الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب، وغادة أحمد عبد المنعم، الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب.

 الدكتور أسامة إمام يكرم علماء كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بحلوان

وألقى إمام كلمة قال فيها: "من دواعي شرفي وسروري استقبال وصول سيادتكم لهذه المكانة العلمية الفريدة"، مقدما الشكر للكل الزملاء والزميلات، مشيًا بوجود أربعة علماء من اصل الأربعين عالم المؤثرين علميًا بكل قطاع الذين تم تكريمهم بجامعة حلوان التي تتكون من 23 كلية هو انجاز غير مسبوق للكلية وحث المجلس كل الزملاء على أهمية النشر الدولي لرفعة جامعة حلوان. 

وشدد على أن أهم ما يميز الجامعات هو مستوى وقيمة علمائها وتأثيرهم في البحث العلمي الذى ينعكس بشكل مباشر على جوهر العملية التعليمية.

 الدكتور أسامة إمام يكرم علماء كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بحلوان

كما تم تقديم شهادة تقدير من الكلية للأستاذة المكرمين وأشاد المجلس بكون الأستاذة الدكتورة منال عبد القادر عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، هي الوكيل الوحيد الذي تم تكريمه من العلماء المميزين بالجامعة مما يؤكد أن العمل الإداري لا يتعارض مع التفوق العلمي.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان الدكتور أسامة إمام أخبار مصر جامعة حلوان وزارة التعليم العالي
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