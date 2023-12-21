NBA والاتحاد المصري لكرة السلة يحتفلان باليوم العالمي لكرة السلة بالتبرع بحلقات السلة في مصر

أعلن كلًا من NBA Africa والاتحاد المصري لكرة السلة اليوم عن خطتهما لتجهيز 30 مدرسة في محافظة الغربية بحلقات كرة سلة جديدة في إطار جهودها لإتاحة لعبة كرة السلة للشباب المصري. بالإضافة إلى ذلك، ستتبرع NBA Africa والاتحاد المصري بكرات سلة لجميع المدارس المشاركة وتجديد 13 ملعب بالإضافة إلى أن الملاعب التي تم تجهيزها ستخدم أكثر من 15،000 فتى وفتاة في منطقة الغربية.

تمثل هذه المبادرة أول تبرع من NBA Africa في مصر، وتأتي ضمن جهود الاتحاد للمساهمة في تأسيس بنية تحتية قوية لكرة السلة وتطوير اللعبة في جميع أنحاء الجمهورية.

جاء هذا الإعلان في وقت سابق اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي الأول لكرة السلة في مركز للناشئين تابع لـNBA يضم 80 فتى وفتاة من بينهم 10 أطفال من ذوي الهمم الذين تتراوح أعمارهم بين 16 وأصغر بمدرسة ثانوية مشتركة في الغربية، وذلك بحضور رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الدكتور مجدي أبوفريخة ونائب الرئيس ورئيس NBA Egypt محمد عبد المطلب سليمان.

وقال سليمان: "نحن متحمسون للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة السلة من خلال هذه المبادرة وتوسعة جهودنا في جميع أنحاء المنطقة". وأضاف: "منذ إطلاق فرعنا في القاهرة قبل عام تقريباَ، نسعى جاهدين لجعل كرة السلة متاحة للشباب في جميع أنحاء الجمهورية، ونتطلع إلى إمداد المدارس الحكومية بالبنية التحتية الأساسية التي ستساعد المزيد من الطلاب على تعلم وممارسة اللعبة. نشجع جميع الشركاء المستقبليين على التعاون في مشروع التبرع بحلقات كرة السلة للمساعدة في توفير مناخ أفضل لهذه اللعبة في جميع أنحاء الجمهورية ".

وأضاف أبو فريخة " اتقدم بالشكر والتحية لكل من ساهم في بناء هذا المشروع وخاصة NBA Africa علي دعمهم المستمر. حيث أن هذه المبادرة تعني الكثير بالنسبة لنا. المدارس هي المكان الذي يبدأ فيه النمو المبكر للأطفال ولهذا السبب ركزنا في المبادرة على تجديدات الملاعب والتبرع بالأطواق وكرات السلة للمدارس. نأمل أن نكون قادرين على المضي قدمًا بهذه المبادرة ومواصلتها في مراكز الشباب وأندية كرة السلة الرسمية في نهاية المطاف. هدفنا هو الارتقاء بكرة السلة إلى مستوى جديد تمامًا في مصر "