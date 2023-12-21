يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي

جولة سعودية بين Al Hilal vs Abha اليوم، مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، وفي جولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024، ستكون أنظار عشاق الكرة السعودية متجهة صوب ملعب الأمير فيصل بن فهد، حيث يحتضن لقاءً مرتقبًا بين الهلال وأبها. الهلال، الفريق الذي يتصدر جدول الترتيب بأداء لافت دون أي هزيمة وتعادلين فقط، يسعى إلى مواصلة الأداء المتميز الذي قدمه منذ بداية الموسم، بغية تحقيق الانتصار وتعزيز موقعه في الصدارة، وتوسيع الفارق الحالي الذي يبلغ 10 نقاط عن منافسيه.

تجتمع الفرقة الزرقاء بأبها في لقاء يعد فرصة ذهبية لتحقيق النقاط الثلاث، حيث استطاعوا الفوز في الأربع مواجهات الأخيرة أمامهم، بما في ذلك لقاء الدور الأول للموسم الحالي الذي انتهى بفوزهم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. يأمل الفريق بقيادة المدرب جورج جيسوس في استغلال هذه الفرصة لتحقيق انفراد أكبر في الصدارة.

الهلال يدخل المباراة وهو في حالة رائعة، حيث نجح في الفوز في آخر أربع مواجهات متتالية أمام أبها، وحقق الانتصار في 15 مباراة وتعادل في مباراتين دون أي هزيمة حتى الآن. الفريق يتميز بخط هجوم قوي جدًا، حيث تمكن لاعبوه من تسجيل 50 هدفًا، مكنهم من تصدر قائمة أقوى خطوط الهجوم في الدوري. ومن الجدير بالذكر أن شباك الهلال لم تستقبل سوى تسعة أهداف حتى الآن، مما يجعله أقوى خط دفاع في الدوري أيضًا.

الهلال يأمل في توسيع سجل انتصاراته والمحافظة على سجله الخالي من الهزائم، بينما يسعى أبها إلى العودة بثأر من الهلال وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في سباق الدوري السعودي. يتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومشوقًا، حيث يتنافس الفريقان على نقاط ثمينة في سعيهما نحو تحقيق الأهداف الموسمية.

متى موعد مباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تحمل مباراة الهلال وأبها في إطار دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024 مزيدًا من الترقب والتشويق، حيث من المقرر أن تقام يوم الخميس، الموافق 21 ديسمبر 2023، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد. يتوقع أن تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت مصر.

في هذا اللقاء، يسعى الهلال، الفريق الآسيوي البارز، إلى تحقيق فوز جديد وحصد الثلاث نقاط، بهدف تعزيز موقعه في صدارة الترتيب. وبناءً على الأداء الرائع الذي قدمه الهلال في المرحلة الأولى من الموسم، يتطلع الفريق إلى استمرار الانتصارات والتفوق على منافسه أبها.

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من ناحية أخرى، يسعى فريق أبها إلى خوض مواجهة قوية وتحقيق المفاجأة عند مواجهة الهلال، الذي لم يعرف طعم الهزيمة حتى الآن في الموسم الحالي. تأتي هذه المباراة كفرصة ذهبية لأبها للتألق وإظهار قوته وقدرته على التحدي في واحدة من أبرز المواجهات في الدوري السعودي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تتاح فرصة متابعة مباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في منطقة الوطن العربي والشرق الأوسط، حيث سيتم بث المباراة على قناة SSC HD. يمكن للمشجعين الاستمتاع بتغطية مميزة للمباراة عبر القناة الفضائية، مع التعليق المتميز لعائد العصيمي على قناة SSC SPORT 1 HD ومشاري القرني على قناة SSC SPORT 5 HD.

تقدم قنوات SSC تغطية شاملة لأبرز المباريات والأحداث الرياضية في المنطقة، وتعتبر وجهة مفضلة لعشاق كرة القدم. يعد توفير التعليق الحي والتغطية الشاملة جزءًا من تجربة المشاهدة المثلى لهؤلاء المحبين للرياضة، ومع تواجد الفرق البارزة مثل الهلال وأبها، يتوقع المشجعون مباراة مثيرة ومليئة بالتشويق والإثارة على شاشات قنوات SSC.

تردد قناة SSC علي نايل سات تردد قناة SSC علي عرب سات جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V).

التردد 12523. جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V)

التردد 12418.

كيف تشاهد مباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

الوسيلة الرئيسية والوحيدة لمتابعة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024 عبر الإنترنت هي من خلال الاشتراك في تطبيق "شاهد". يوفر هذا التطبيق فرصة فريدة للمشجعين للاستمتاع بتجربة مشاهدة مباريات الدوري بجودة عالية وبطريقة سهلة ومريحة. سيتم نقل مباراة الهلال وأبها عبر تطبيق شاهد، وسيقدمها بتعليق حي ومميز من قبل المعلق البارع عائد العصيمي.

بطاقة مباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي

لمباراة الهلال - أبها الموعد الخميس 21 ديسمبر 2023 التوقيت 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب ملعب الأمير فيصل بن فهد القنوات الناقلة شاهد التعليق عائد العصيمي

تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام أبها

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

الوسط: سيرجي سافيتش، مالكوم، روبن نيفيز.

الهجوم: سالم الدوسري، ألكساندر ميتروفيتش، ميشايل ديلجادو.

تعرض نادي الهلال السعودي لصدمة بعد تصريحات رئيس الجهاز الطبي للمنتخب البرازيلي، رودريجو لاسمار، التي أكد فيها على استبعاد فرصة لاعبه نيمار للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024، المقررة في يونيو المقبل.

وفي تصريحات لراديو 98 إف إم البرازيلي، قال لاسمار: "نيمار لن يشارك في بطولة كوبا أمريكا عام 2024، ولا يزال الوقت مبكرًا للحديث عن عودته، ولا حاجة لتسريع عملية التعافي وتحميله مخاطر غير ضرورية."

وأضاف: "نتوقع أن يكون جاهزًا للعودة مع بداية موسم 2024 في أوروبا، وهو في أغسطس، وعلينا أن نظهر الصبر. الحديث عن العودة قبل تسعة أشهر مبكرًا، وهو مفهوم عالميًا لاستعادة الأربطة والتأكد من عافيتها بشكل كامل."

هل يسعي الهلال لتعوض نيمار ؟

تخوض إدارة نادي الهلال السعودي دراسة خيارات التعاقد في سوق الانتقالات الصيفية، حيث يُفكر النادي في التعاقد مع لاعب لمدة موسم أو اللجوء إلى خيار الاستعارة من أحد الدوريات الكبرى. يبقى هذا القرار قيد النقاش داخل قلعة الهلال، ولم يتم حسمه بعد.

تشير التقارير السعودية إلى أن إدارة الهلال تواجه تحديًا، حيث سيكون عودة نيمار في الموسم الجديد ضرورة للتخلص من أحد الأجانب لإعادة قيده من جديد. يُطالب المدرب البرتغالي خورخي خيسوس بالتعاقد مع لاعب بديل في فترة الانتقالات الشتوية.

في سياق متصل، يعبّر نادي سانتوس البرازيلي عن رغبته في استعادة نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي في عام 2025 بعد انتهاء عقده مع النادي السعودي.

تُشير التقارير أيضًا إلى أن الياباني جونيا إيتو، لاعب نادي ستاد ريمس الفرنسي، قد يكون خيارًا محتملًا أمام إدارة الهلال لتعويض غياب نيمار. يلعب إيتو كجناح في المركزين الأيمن والأيسر، ويمتلك عقدًا مستمرًا مع فريقه حتى يونيو 2026، حيث سجل هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال الموسم الحالي. يُذكر أن نيمار يغيب عن الهلال حتى نهاية الموسم الحالي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.