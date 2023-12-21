شلل النوم: ماهو وكيفية التعامل معه

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شلل النوم: ماهو وكيفية
شلل النوم: ماهو وكيفية التعامل معه

شلل النوم: ماهو وكيفية التعامل معه، شلل النوم هو اضطراب نوم يميزه عدم القدرة على الحركة أو التحدث أثناء النوم أو عند الاستيقاظ. يعتبر شلل النوم تجربة غير طبيعية ومرعبة، حيث يكون الشخص عاجزًا عن التحكم في أجسامهم لفترة مؤقتة.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ما تريد معرفتة عن تعريفات ماهية شلل النوم وكيفية التعامل مع هذا الاضطراب، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام البوابة باستمرار تشر المعلومات والتوعية الطبية لكل المابعين على مدار اليوم بشكل دوري ولحظة بلحظة.

شلل النوم..مفهوم شلل النوم:

1.التجربة اللاواعية:

 - يواجه الفرد شعورًا بالعجز عن الحركة أو التحدث، وعادة ما يحدث هذا عند الاستيقاظ أو عند الغفوة.

2.الهلوسات الحركية:
  - يمكن أن يصاحب شلل النوم ظاهرة الهلوسات الحركية، حيث يشعر الشخص بوجود كائنات أو ظواهر وهو لا يستطيع الحركة.

3.الضغط الثقيل على الصدر:
  - قد يشعر الشخص بضغط شديد على الصدر، مما يجعله يصعب عليه التنفس.

شلل النوم..أسباب شلل النوم:

1.تقلبات الجدول الزمني للنوم:
- التغييرات الكبيرة في جدول النوم أو نمط العمل قد تسهم في حدوث شلل النوم.

2.نقص النوم:
- قلة النوم الدوري قد تزيد من احتمالية تجربة شلل النوم.

3.اضطرابات النوم الأخرى:
- الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم الأخرى قد يكونون أكثر عرضة لشلل النوم.

شلل النوم..كيفية التعامل مع شلل النوم:

1.تحسين نوعية النوم:
 - تحسين عادات النوم مثل تحديد ساعات النوم الثابتة وتجنب التغييرات المفاجئة.

 2. الابتعاد عن المنبهات:
 - تجنب تناول المنبهات مثل الكافيين قبل النوم.

3.الاسترخاء قبل النوم:
 - ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

4.التحدث مع أخصائي النوم
- في حال استمرار المشكلة، يفضل استشارة أخصائي النوم لتقييم الحالة وتقديم الإرشادات اللازمة.

الختام:

شلل النوم قد يكون تجربة مخيفة، ولكن يمكن التعامل معها بفعالية من خلال تحسين نوعية النوم وتبني عادات صحية. في حالة استمرار المشكلة، يجب على الشخص البحث عن المساعدة الطبية لتقييم الحالة وتقديم العلاج الملائم. 

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