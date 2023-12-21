الأهلي يطلب تأجيل السوبر المصري

الأهلي
الأهلي

أرسل النادي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه تأجيل مباراتي الأهلي في السوبر المصري لمدة يوم واحد فقط، لتقام الأولى يوم 26/12/203 على أن تكون المباراة الثانية يوم 19/12/2023.

وأوضح النادي الأهلي أسبابه في الخطاب المرسل، حيث أكد أن الفارق الزمني ما بين وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى بالسوبر 24 ساعة فقط.

وقال النادي في خطابه، إن الفريق الأول لكرة القدم خاض منذ بداية الموسم مشاركات متلاحقة في البطولات المختلفة، بدأت بالسوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم، وبعدها الدوري العام المصري.

كما تم أيضًا استكمال بعض جولات بطولة الكأس المؤجلة من العام الماضي، ثم خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولحقتها المشاركة في كأس العالم للأندية حاليًا، ثم التوجه منها مباشرة للإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد.

فضلًا عن مشاركة العديد من عناصر الفريق مع المنتخبات الوطنية خلال مشاركاتها الودية والرسمية على كافة المستويات طوال الفترة الماضية. كل هذا شهد مباريات مضغوطة ومتلاحقة أرهقت اللاعبين والجهاز الفني بدنيًا وذهنيًا بشكل غير مسبوق.
 

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