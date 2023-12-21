عاجل-"حماس: إسرائيل تعلن هدفها في القضاء علينا ولكنه محكوم بالفشل"

أكدت حركة حماس، في بيان صحفي، أن الهدف الإسرائيلي الرسمي المعلن في القضاء على الحركة يعتبر "محكومًا بالفشل". وجاء هذا التصريح ردًا على تصريحات إسرائيلية تعهدت بالتصدي لحماس والعمل على إضعافها.

وأشارت حماس إلى أن تلك التصريحات الإسرائيلية تأتي في سياق الحملة العدائية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها لن تثني الحركة عن مواصلة الدفاع عن حقوق شعبها ومقاومتها ضد الاحتلال.

الجناح العسكري لحماس يؤكد: هدف إسرائيل في الحرب محكوم بالفشل

أكد الجناح العسكري لحركة حماس يوم الخميس أن الهدف الإسرائيلي الرسمي المعلن في الحرب ضد الحركة في قطاع غزة "محكوم بالفشل". جاء هذا التصريح ردًا على تصريحات إسرائيلية تعهدت بمواصلة التصدي لحماس والعمل على تضييق الخناق عليها.

وأكد الجناح العسكري لحماس أن هذه التصريحات الإسرائيلية تأتي في إطار حملة عدائية مستمرة ضد الشعب الفلسطيني، معبرة عن إصرار الحركة على مواصلة الدفاع عن حقوق شعبها والمضي قدمًا في المقاومة ضد الاحتلال.

حماس ترد: هدف إسرائيل في القضاء على المقاومة محكوم بالفشل

أعلن أبو عبيدة، الناطق الرسمي باسم الجناح العسكري لحركة حماس، في تسجيل صوتي يوم الخميس، أن "هدف العدو الإسرائيلي في الحرب على المقاومة محكوم بالفشل". وأكد أن استمرار العدوان لن يجعل حماس تتراجع عن موقفها ولن تسمح بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا في حوزتها منذ هجومها السابق في 7 أكتوبر.

في تسجيل صوتي، أكد أبو عبيدة، الناطق الرسمي باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أن "هدف العدو الإسرائيلي في الحرب ضد المقاومة محكوم بالفشل". وأشار إلى أن عمليات العدو الفاشلة في ملف استعادة الرهائن تظهر بوضوح أن مسار هذه القضية يجب أن يكون التبادل.

حماس تؤكد: استمرار العدوان يحيل أفق إطلاق سراح الأسرى

أكد أبو عبيدة، الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أن استمرار العدوان الإسرائيلي يعيق إطلاق سراح الأسرى، مشيرًا إلى أن وقف الهجمات هو الخطوة الضرورية لإمكانية التحرير. وأوضح أن العدوان الإسرائيلي الحالي لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى إما بالوسائل السلمية أو العمليات العسكرية، مشددًا على أن الوقف الفوري للهجمات هو الحلاقة الضرورية للتفاوض حول إطلاق سراح الأسرى.

حكومة حماس: 20 ألف قتيل جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة

أعلنت حكومة حماس، يوم الأربعاء، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أسفرت عن وفاة نحو 20 ألف شخص، من بينهم أكثر من 8 آلاف طفل و6200 امرأة. تأتي هذه الإحصائيات في إطار تصاعد التوترات بين الجانبين، مع استمرار القصف والهجمات على القطاع الذي يشهد مأساة إنسانية خانقة.

حماس: لا يمكن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين إلا من خلال التفاوض

أكد المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين يحتجزهم الحركة لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة في التفاوض عبر وسطاء معروفين. وأشار إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي يعيق فرص إطلاق الأسرى، مؤكدًا على ثبات موقف حماس في هذا السياق.

حماس تحذر: استمرار القصف سيؤدي إلى مزيد من سقوط أسرى العدو

أصدر أبو عبيدة، المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، تحذيرًا جديدًا، مؤكدًا أن استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، بل سيؤدي إلى "استمرار تساقط أسرى العدو قتلى بنيران جيشه". وأكد على أهمية وقف العدوان لتحقيق أي تقدم في جهود التحرير والإفراج عن الأسرى.

حماس تؤكد استمرار المقاومة وتدين جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة

أكد أبو عبيدة، الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس، في تسجيل صوتي حديث، استمرار المقاومة في التصدي للجيش الإسرائيلي وتحقيق خسائر كبيرة له. وشدد على أن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم الحرب في غزة، مُعلنًا عن تنفيذ أكثر من 15 عملية قنص ناجحة خلال الأسبوع الماضي.

وفي إشارة إلى التصعيد الإسرائيلي، ذكر أبو عبيدة أن عدد الآليات التي تم استهدافها منذ بداية العملية البرية بلغ 720 آلية. وفي تصعيد آخر، نشرت كتائب القسام شريط فيديو يُظهر 3 من الرهائن الإسرائيليين، معلنة أنهم قتلوا في وقت لاحق جراء قصف إسرائيلي.

وفي هذا السياق، أكد أبو عبيدة أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى إظهار صورة للنصر والإنجاز، وأن مقاتلي حماس يتصدون له بشكل فعّال. وختم التسجيل بتحذير من استمرار القصف الإسرائيلي وتأثيره على حياة الأسرى والمدنيين في غزة.