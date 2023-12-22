تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان لأقل مستوى في 16 شهرًا



تباطأ معدل التضخم الأساسي في اليابان عند أقل مستوى في 16 شهرًا خلال نوفمبر تشرين الثاني، مع تراجع أسعار الطعام.

ووفقًا لبيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات الصادرة اليوم الجمعة الثاني والعشرين من ديسمبر كانون الأول، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني التقلبات في أسعار الطعام 2.5% على أساس سنوي، بعدما زاد 2.9% في أكتوبر تشرين الأول.

وتعد قراءة المؤشر عند تلك المستويات هي أقل مستوى منذ يوليو تموز 2022.

وتباطأ التضخم بفعل تراجع أسعار الكهرباء والغاز، بينما تسارعت أسعار الأغذية المعلبة 6.7% لكنها وتيرة أقل من المسجلة في أكتوبر تشرين الأول عند 7.6%.

أما معدل التضخم الأساسي في اليابان الذي يأخذ في الاعتبار جميع البنود فتسارع 2.8%.

لكن في الوقت نفسه قفزت رسوم الفنادق بنحو 62.9% بما يعكس مستويات الطلب القوي على السياحة.

ومع ذلك تتجاوز القراءة الأخيرة للتضخم مستهدف بنك اليابان البالغ 2%، وذلك للشهر الـ20 على التوالي.

ومع ذلك أبقى بنك اليابان على معدل الفائدة دون تغيير في الاجتماع الذي انعقد هذا الأسبوع.

وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت في وقت سابق من الشهر الجاري انكماش اقتصاد اليابان 2.9% في الربع الثالث، ويعد ذلك أول انكماش في أربعة فصول.