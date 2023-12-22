كندا تعتزم منح سكان غزة تأشيرات إقامة لـ3 سنوات

عربي ودولي
بوابة الفجر

كشفت كندا، اليوم الجمعة، أنها تعتزم طرح إجراءات جديدة للهجرة بما في ذلك منح تأشيرات مؤقتة للأفراد في قطاع غزة الذين لديهم صلة قرابة بمواطنيها، بالإضافة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين الموجودين بالفعل على أراضيها.
ومن جانبه، قال وزير الهجرة الكندي مارك ميلر، إن الحكومة ستمنح تأشيرات إقامة مؤقتة لمدة 3 سنوات لكل شخص يرغب بمغادرة قطاع غزة وتربطه علاقة قرابة عائلية بمواطن كندي (زوج/ة أو ابن/ة أو حفيد/ة أو شقيق/ة أو والد/ة أو جدّ/ة).
وأضاف: "حتى يتمكنوا من القدوم إلى كندا والالتقاء بأفراد أسرهم المقيمين هنا"، موضحًا أن العديد من الكنديين يشعرون بالقلق بشأن سلامة أحبائهم الموجودين حاليا في غزة.
ولكن في الوقت نفسه، أشار إلى أن كندا ليس لديها ضمانات بشأن المزيد من عمليات الإجلاء من الأراضي التي تسيطر عليها حماس.
ووفقا لوزير الهجرة الكندي، فإن البرنامج الجديد سيكون ساري المفعول بحلول 9 يناير، متعهدا بأن العطلات المقبلة لن تعرقل عمل إدارته في هذا الملف.

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