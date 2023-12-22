ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين المدمر لـ144 قتيلًا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ضرب شمال الصين، إلى 144 شخصًا على الأقل.

وأضافت الوكالة، أن حصيلة القتلى ارتفعت من 134 إلى 144 شخصًا، بعد انتشال المزيد من الضحايا جراء الزلزال، الذي بلغت قوته 6.2 على مقياس ريختر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، التي قدرت قوة الزلزال بـ5.9 درجة، إنه وقع في الساعة11 و59 دقيقة مساء الإثنين الماضي، حيث يعد هذا الزلزال الأكثر دموية في الصين، منذ تسع سنوات.

وكانت السلطات المحلية الصينية قد ذكرت مساء أمس الخميس أن الكارثة أسفرت عن إصابة 198 شخصًا في تشينغهاي، ولا يزال ثلاثة في عداد المفقودين، حسب ما أوردته صباح اليوم الجمعة  وكالة "شينخوا".

ووفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل، وقع الزلزال الساعة 59:11 مساء يوم الاثنين الماضي، على عمق نحو 10 كيلومترات، وكان مركزه بلدة ليوقو، التي تقع على بعد نحو 8 كيلومترات من مقر محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونجشيانغ وسالار في مقاطعة قانسو.

وكالة أنباء الصين الجديدة مقياس ريختر المسح الجيولوجي هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي ارتفاع حصيلة ضحايا هيئة المسح الجيولوجي ضحايا زلزال زلزال الصين زلزال الصين المدمر
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي 0 - 0 فلومينينسي في كأس العالم للأندية

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم في كأس العالم للأندية

الآن رابط سريع تويتر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي بث مباشر يوتيوب اليوم

مشاهدة مانشستر سيتي تويتر اليوم.. بث مباشر (0-0) مباراة مان سيتي وفلومينينسي اليوم دون تقطيع جودة HD

تويتر الآن HD.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي بث مباشر في كأس العالم للأندية

تغطية حية مباشر مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت | كأس العالم للأندية