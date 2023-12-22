اليابان ترفع توقعات النمو للعام المالي 2024 إلى 1.3 بالمئة

الاقتصاد
بوابة الفجر

رفعت الحكومة اليابانية توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام المالي المقبل الذي يبدأ في أبريل المقبل، إلى 1.3 بالمئة تقريبًا بالقيمة الحقيقية.

 

ومن الموقع، حسب موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن ينمو الإنفاق الشخصي بنسبة 1.2 بالمئة، مدعومًا بإجراءات التحفيز الاقتصادي. ومن المرجح أن يؤدي الانتعاش في أرباح الشركات إلى زيادة استثمار رأس المال بنسبة 3.3 بالمئة.

 

كما من المتوقع أن يرتفع المؤشر العام لأسعار المستهلك بنحو 2.5 بالمئة بفضل قوة الطلب المحلي.

 

وتتوقع الحكومة أن يشهد العاملون زيادة في الأجور بنسبة 2.5 بالمئة في العام المالي المقبل، وأن يصل نمو الدخل إلى ما يقرب من 4 بالمئة، عندما تؤخذ تأثيرات حزمة التحفيز في الاعتبار، مما يتجاوز معدل التضخم.

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