الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين يصل إلى أكثر من 146 مليار دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر

وصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين إلى 1.04 تريليون يوان (نحو 146.45 مليار دولار ) خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، بانخفاض قدره 10 بالمئة على أساس سنوي.

 

وقالت وزارة التجارة الصينية، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية، إنه خلال الفترة المذكورة، تأسست 48078 شركة جديدة ذات استثمارات أجنبية في أنحاء الصين، بزيادة قدرها 36.2 بالمئة على أساس سنوي.

 

وأشارت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية عالية التكنولوجيا ارتفع بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي، فيما نما الاستثمار الأجنبي في قطاعي تصنيع المعدات الطبية ومعدات الاتصالات بنسبتي 27.6 بالمئة و5.5 بالمئة على التوالي.

 

وذكرت الوزارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة وفرنسا وهولندا ازداد بنسب 93.9 بالمئة، و93.2 بالمئة، و34.1 بالمئة على التوالي، خلال الفترة المذكورة.

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