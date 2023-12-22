بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ضد اوراوا يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي واوراوا يلا شوت في كأس العالم للأندية،يبحث جمهور النادي الأهلي اليوم الجمعة عن موعد مباراة الأهلي ضد اوراوا الياباني في بطولة كأس العالم للأندية الجمعة 22 ديسمبر 2023 من أجل تحديد الفريق صاحب الميدالية البرونزية.

وصلنا إلى الأمتار الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي شهدت مباريات مثيرة، وسنكون على موعد مع مباراة قوية لتحديد المركزين الثالث والرابع، بين الأهلي وأوراوا.

الأهلي بدأ مشواره في البطولة بفوز عريض على الاتحاد بثلاثة أهداف لهدفين، ثم خسر من فلومنينسي البرازيلي، في نصف النهائي بهدفين دون رد.

واستهل الفريق الياباني مشواره في البطولة بفوز على ليون بهدف نظيف، قبل أن يسخر من مانشستر سيتي، بثلاثية دون رد في نصف النهائي.

وخسر الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي 0-2 بلقاء نصف النهائي، فيما خسر أوراوا الياباني أمام مانشستر سيتي 0-3 بالدور نفسه، ليلتقي الفريقان في مباراة تحديد المركز الثالث.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ضد اوراوا يلا شوت

ويخوض الاهلى تحديد المركز الثالث بعد الهزيمة من فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، فيما يخوض أوراوا اللقاء بعد الهزيمة من مانشستر سيتي بثلاثية.

يذكر أن الاهلي حقق الفوز على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية 2023.

وستكون هذه المباراة هي آخر مباراة يتم تحديد فيها هوية صاحب المركز الثالث، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، إلغاء مباراة المركز الثالث في البطولة بداية من نسخة 2025.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وأوراوا | من هنــــا

وتعد مواجهة مشاهدة الأهلي المصري وأوراوا الياباني يلا شوت هي التاسعة له أمام فريق آسيوي، حيث خاض 8 مباريات أمام هذه الفرق بكأس العالم للأندية فاز في 4 منها، وخسر في مثلها.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ضد اوراوا يلا شوت في كأس العالم للأندية

حقق أوراوا ثلاثة انتصارات فقط في 11 مباراة في جميع المسابقات، الذي انتهى دفاعه عن لقبه في دوري أبطال آسيا في دور المجموعات في وقت سابق من هذا الشهر، كما أن حصوله على المركز الرابع في الدوري الياباني J1 يعني فشله في التأهل. بطولة العام المقبل.

وأكد سكورزا أنه سيترك منصبه بعد مباراة الجمعة، لذا فإن البولندي سيكون حريصًا على الخروج على أعلى مستوى بالفوز على الأهلي. من المؤكد أن الريدز سيتذكرون مواجهتهم السابقة الوحيدة في مباراة تحديد المركز الثالث عام 2007، عندما تغلبوا على النجم الرياضي الساحلي التونسي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في 120 دقيقة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2023 عبر قنوات SSC السعودية وبالتأكيد ستجد مباراة الأهلي وأوراوا على شاشاتها.

وخصصت الشبكة السعودية قناة SSC SPORT 1 HD لنقل فعاليات المواجهة بتعليق محمد حسين.

وذلك بجانب قناة SSC SPORT 5 HD بتعليق عبد الله الغامدي.

التاريخ الجمعة 22 ديسمبر 2023 موعد المباراة 17:30 السعودية، 16:30 مصر الملعب الأمير عبد الله الفيصل القنوات الناقلة SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD التعليق محمد حسين

عبد الله الغامدي

قناة SSC

من المقرر أن تُبث مباراة النادي الأهلي مع نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، عبر شبكة قنوات «SSC» السعودية الناقل الحصري والوحيد لمسابقة كأس العالم للأندية 2023.

قناة Football HD

يُمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة Football HD على القمر الصناعي الياه سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة Varzesh HD

تُذاع مباراة الأهلي وأوراوا على قناة Varzesh HD على القمر الصناعي: إنتل سات 62 شرق.

التردد: 11555.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل ترميز 30000.

قناة CBC Sport HD

تُعرض مباراة الأهلي والفريق الياباني عبر قناة CBC Sport HD القمر الصناعي: Europe*Star 1.

التردد: 11135.

الاستقطاب: أفقي H.

الترميز: 27500.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وأوراوا | من هنــــا

تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد أوراوا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

أرقام واحصائيات

كما ينتظر فريق أوروا الياباني، معادلة رقم مونتيري المكسيكي في عدد مرات الفوز بالميدالية البرونزية، وذلك في حال فوزه على الأهلي، حيث سبق أن فاز بها في نسخة 2007، على حساب النجم الساحلي التونسي.

وستكون هذه المباراة هي آخر مباراة يتم تحديد فيها هوية صاحب المركز الثالث، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، إلغاء مباراة المركز الثالث في البطولة بداية من نسخة 2025.