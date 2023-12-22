ألمانيا: لن نجبر اللاجئين الأوكرانيين على العودة والقتال

أكد ماركو بوشمان وزير العدل الألماني، اليوم الجمعة، أن مشكلات أوكرانيا في تعبئة الجنود لصد الغزو الروسي، لن يكون لها أي عواقب عملية على الأوكرانيين الذين يعيشون في ألمانيا.

وقال الوزير بوشمان: بإننا "لن نجبر الأشخاص على أداء الخدمة العسكرية الإجبارية، أو الخدمة العسكرية ضد ارداتهم".

وأضاف الوزير "كان من الجيد قبول لاجئي الحرب من أوكرانيا في ألمانيا، في إجراء غير معقد وتم منحهم فرصة للعمل".

وتابع الوزير "في نهاية المطاف، نحن نسعى لجذب المزيد من الأشخاص من أوكرانيا إلى العمل، وينتهي الأمر بعدد أقل منهم، إلى العيش اعتمادًا على الضمان الاجتماعي".

وتجرى مناقشات حاليًا في أوكرانيا حول كيفية تجنيد الجيش للمزيد من الجنود، ويريد الجيش تعبئة ما بين 450 ألف و500 ألف رجل.

وتناشد وزارة الدفاع الأوكرانية مواطني البلاد في الخارج العودة، والانضمام إلى صفوف الجيش للدفاع عن وطنهم ضد الغزو الروسي المتواصل.