مشاهدة مباراة الاهلي واوراوا بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة الاهلي واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم فى كأس العالم للأندية،يواجه فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني العملاق المصري الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة يوم الجمعة.

وبينما يتنافس أوراوا على الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، وصل الأهلي إلى مباراة المركز الثالث للمرة السادسة خلال البطولة التي بدأت قبل 20 عامًا.ب

عد تغلبه على نادي ليون بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية، تمت مكافأة أوراوا ريد داياموندز بمباراة رائعة ضد بطل أوروبا مانشستر سيتي في نصف النهائي، على الرغم من إدراكه التام للمهمة الهائلة التي تواجهه في سعيه للوصول. الحدث التحفة.

على الرغم من عدم تقديم أي شيء تقريبًا للمضي قدمًا، أظهر رجال ماسيج سكورزا الكثير من المرونة الدفاعية وأصابوا مانشستر سيتي بالإحباط في معظم فترات الشوط الأول، لكن جهودهم الحثيثة ذهبت سدى حيث وضع هدف مؤسف من ماريوس هوبراتن السيتيزن في المقدمة قريبًا. قبل الفاصل.

مشاهدة مباراة الاهلي واوراوا بث مباشر يلا شوت

تم بعد ذلك هزيمة فريق الريدز في الشوط الثاني، حيث سجل ثنائي مانشستر سيتي ماتيو كوفاسيتش وبرناردو سيلفا هدفين ليحكموا على فريق أوراوا المفعم بالحيوية بالهزيمة 3-0، منهيًا أحلامهم الطموحة في تحقيق المجد في كأس العالم للأندية.

واصل الأهلي سجله غير المرغوب فيه بالمشاركة في تسع نسخ من كأس العالم للأندية دون الوصول إلى النهائي بعد تعرضه لهزيمة 2-0 أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي يوم الاثنين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وأوراوا | من هنــــا

لم يكن هناك فرق كبير بين الفريقين قبل الدقائق العشرين الأخيرة، لكن جون أرياس نجح في النهاية في التقدم لصالح فلومينينسي من ركلة جزاء قبل أن يضيف البديل جون كينيدي الهدف الثاني في وقت متأخر ليحكم على بطل مصر بهزيمة أخرى في الدور نصف النهائي..

لم يلعب أي فريق آخر في تاريخ كأس العالم للأندية أكثر من 24 مباراة لعبها الأهلي، الذي يستعد الآن لخوض مباراة تحديد المركز الثالث للمرة الرابعة على التوالي والمباراة السادسة في المجموع وهو رقم قياسي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023؟

التاريخ الجمعة 22 ديسمبر 2023 موعد المباراة 17:30 السعودية، 16:30 مصر الملعب الأمير عبد الله الفيصل القنوات الناقلة SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD التعليق محمد حسين

عبد الله الغامدي

فاز الشياطين الحمر على كل من بالميراس والهلال في تصفيات المركز الثالث عامي 2020 و2021 قبل أن يخسروا 4-2 أمام فلامنجو العام الماضي تحت قيادة المدرب الحالي مارسيل كولر، الذي خسر ثماني مباريات فقط من أصل 79 مباراة له مع أبطال إفريقيا. اصحاب الدوري.

سيرغب الأهلي في إنهاء مشواره في كأس العالم للأندية بشكل جيد بفوزه على أوراوا قبل أن يحول اهتمامه مرة أخرى إلى الواجبات المحلية، حيث ستقام مباراة كأس السوبر المصري ضد سيراميكا كليوباترا يوم الاثنين المقبل.

ما هو موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية؟

تنطلق مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية الجمعة 22 ديسمبر 2023 عند الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 5:30 مساء بتوقيت السعودية ومكة المكرمة وعند الساعة 6:30 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتقام مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا الياباني بث مباشر في بطولة كأس العالم للأندية الجمعة على أرض ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الفيصل الرياضية في مدينة جدة السعودية.

لن تكون مباراة الجمعة هي الأخيرة في تدريب أوراوا للمدرب سكورزا فحسب، بل ستكون أيضًا بمثابة أغنية البجعة للاعب غينيا الدولي خوسيه كانتي البالغ من العمر 33 عامًا، والذي سيلعب المباراة النهائية في مسيرته أمام الأهلي بعد إعلان فوزه. تخطط للتقاعد الشهر الماضي.

نجح كل من الظهير الأيمن تاكاهيرو سيكيني، والظهير الأيسر تاكاهيرو أكيموتو والجناح تومواكي أوكوبو في التخلص من الصدمات في التشكيلة الأساسية ضد مانشستر سيتي، ومن المتوقع أن يحتفظ ثلاثي الريدز بأماكنهم في التشكيلة الأساسية.

يمكن أن يختار سكورزا نفس التشكيلة الأساسية للمباراة الثالثة على التوالي، على الرغم من أن المهاجم الهولندي أليكس شالك، الذي سجل الهدف الوحيد في فوز أوراوا في الدور الثاني على نادي ليون، يأمل في شق طريقه إلى التشكيلة الأساسية قبل أي من كايتو ياسوي. أو يوشيو كويزومي.

غيابات الأهلي اليوم

أما بالنسبة للأهلي، فقد شارك أحمد كوكا كبديل غير مستخدم أمام فلومينينسي بعد تعرضه لكدمة في المباراة السابقة، لكن لاعب الوسط قد يكون في وضع يسمح له بالعودة إلى التشكيلة الأساسية على حساب أكرم توفيق.

مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023

تم طرد أنتوني موديست بعد ثلاث دقائق فقط من نزوله على مقاعد البدلاء في الفوز بالدور الثاني على الاتحاد، ولكن بعد أن قضى عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة يوم الاثنين، عاد الفرنسي - الذي كان يلعب سابقًا في كولن وبوروسيا دورتموند - إلى المنافسة للبدء. في المقدمة أمام الكهرباء.

الظهير الأيسر علي معلول ولاعب خط الوسط إمام عاشور والجناح حسين الشحات سجلوا جميعهم في مرمى الاتحاد الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يحتفظ الثلاثي بأماكنهم في التشكيل الأساسي لكولر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وأوراوا | من هنــــا



التشكيلة الأساسية المحتملة لأوراوا ريد دايموندز:

نيشيكاوا؛ سيكين، شولز، هويبراتن، أكيموتو؛ إيتو، إيواو؛ أوكوبو، ياسوي، كويزومي؛ كانتي

تشكيلة الأهلي المحتملة:

الشناوي؛ هاني، إبراهيم، عبد المنعم، معلول؛ كوكا، عطية، عاشور؛ تاو، كهربا، الشحات