بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا يلا شوت اليوم في كأس العالم للأندية

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا يلا شوت

جولة عالمية بين Al Ahly vs Urawa اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس العالم، وتنطلق مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023 بين الأهلي المصري وفريق آسيوي آخر، حيث يسعى الفريق المصري إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخه وحصد الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، وهو إنجاز لم يحققه أي فريق آخر في تاريخ مسابقة كأس العالم للأندية.

الأهلي، الملقب بـ "الشياطين الحمر"، يتفوق بتأهله لمباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، حيث حقق هذا الإنجاز في ثلاث مناسبات سابقة، عام 2006 و2020 و2021. الهدف الأساسي للفريق هو تحقيق الانتصار وحصد الميدالية البرونزية كإضافة قيمة لمسيرته الرياضية الحافلة بالبطولات.

من جهة أخرى، كان الأهلي قد خاض خمس مرات مباراة تحديد المركز الثالث في النسخ السابقة من كأس العالم للأندية، ونجح في تحقيق الفوز في ثلاث مناسبات. رغم خسارته في مرتين فقط، لكن الفريق يحمل خبرة كبيرة في هذه المراحل النهائية ويتطلع لتكرار النجاحات.

في ذلك السياق، يظهر الأهلي متفوقًا عندما يواجه أندية آسيا في كأس العالم للأندية. حيث لعب الفريق ثماني مباريات ضد أندية من القارة الآسيوية، حقق الفوز في أربع منها، وخسر مثلها. يبرز تألق الأهلي في التسجيل، حيث سجل 10 أهداف بينما تلقت شباكه 7 أهداف.

لذلك، تتوقع الجماهير المصرية والعربية مباراة مثيرة ومارثونية بين الأهلي والفريق الآسيوي المنافس، حيث يسعى الشياطين الحمر لإضافة فصل جديد إلى تاريخهم الكروي الحافل بالبطولات والإنجازات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023؟

ستكون المواجهة بين مشاهدة الأهلي المصري وأوراوا الياباني بث مباشر يلا شوت في كأس العالم للأندية 2023 متاحة للجماهير لمتابعتها مباشرة وحصريًا عبر شبكة قنوات SSC السعودية. هذه القنوات تعتبر الوسيلة الوحيدة لنقل جميع مباريات البطولة عبر شاشات التلفزيون.

تُذاع المواجهة المرتقبة على قناة SSC1 HD المشفرة، وللوصول إلى بث المباراة، يتعين على المشاهدين الاشتراك في خدمة القنوات المشفرة واستخدام جهاز GOBX لفك التشفير والتمتع بتجربة مشاهدة مثالية.

يوفر هذا النظام الاشتراك الخاص بقنوات SSC تغطية شاملة وجودة عالية للمباريات، مما يجعلها الخيار الأمثل لمحبي كرة القدم الراغبين في متابعة أحداث البطولة بشكل مباشر ومثالي. تكمن أهمية هذه البطولة في توفير تجربة رياضية ممتعة ومثيرة للمشاهدين، حيث يترقب الجميع هذه المواجهة الحاسمة بين الأهلي وفريق أوراوا بفارغ الصبر.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي اليوم:

قناة Football HD قناة Varzesh HD قناة CBC Sport HD قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500 قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000 قمر صناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

هل توجد قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية؟

سيتم بث مباشر مباراة الأهلي وأوراوا يلا شوت في كأس العالم للأندية عبر ثلاث قنوات مفتوحة، بالإضافة إلى قناة SSC السعودية المشفرة ومنصة فيفا الرقمية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم:

تردد قناة SSC 1 HD على نايل سات تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات تردد قناة SSC 1 HD على بدر سات معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

التردد: 12523 معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

التردد: 12418

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3\4.

الاستقطاب افقي

التردد 12418



متى موعد مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023؟

تُقام مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا يلا شوت بث مباشر يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وذلك على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. يُنتظر أن تكون هذه المواجهة حدثًا رياضيًا مثيرًا ينتظره عشاق كرة القدم بفارغ الصبر.

بث مباشر مباراة الأهلي وأوراوا يلا شوت

تتوقع أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر، 5:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و6:30 مساءً بتوقيت الإمارات. يُشار إلى أن هذا اللقاء سيكون فرصة لعشاق الرياضة لمتابعة تنافس قوي بين الأهلي المصري وأوراوا الياباني في إطار منافسات كأس العالم للأندية 2023.

ملعب الأمير عبدالله الفيصل سيكون الشاهد على تبادل الأدوار بين الفريقين، حيث يتطلع الأهلي إلى تحقيق الفوز وكتابة تاريخ جديد في مسيرته بالبطولة. بينما يسعى أوراوا لتحقيق النجاح والتألق على هذا الساحة العالمية، مما يضفي على المباراة أبعادًا استثنائية ومشوقة للجماهير ومتابعي كرة القدم.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023

لمتابعة مباراة الأهلي وأوراوا مباشرةً، يمكن للمشجعين الاشتراك في باقة الرياضة المخصصة عبر تطبيق "شاهد VIP". هذه الخدمة توفر وسيلة مريحة وموثوقة للوصول إلى البث المباشر للمباراة، مما يتيح للمشتركين التمتع بتجربة رياضية حصرية وجودة عالية.

ماهو التشكيل المتوقع لـ الأهلي في مباراة اليوم؟

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

ماذا قدم أوراوا أمام الفرق العربية بمونديال الأندية؟

ستكون مباراة أوراوا والأهلي في كأس العالم للأندية 2023 هي فرصة جديدة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية، والتي ستقام مساء الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة. يُعد هذا اللقاء فرصة هامة لفريق أوراوا ريد الياباني لتحقيق إنجاز جديد في تاريخه في كأس العالم للأندية.

لفريق أوراوا، يمثل هذا الموسم المشاركة الثالثة في كأس العالم للأندية، وقد سبق للفريق الياباني أن فاز بالميدالية البرونزية في أول مشاركة له عام 2007، بعد تغلبه على النجم الساحلي التونسي. كما شارك أوراوا في نسخة 2017 وحقق الفوز بمباراته مع الوداد المغربي في تحديد المركزين الثالث والرابع.

التاريخ يظهر أن أوراوا قد قابل فرقًا عربية في البطولة وحقق الفوز في مباراتين أمام النجم الساحلي والوداد المغربي، بينما خسر مباراته أمام الجزيرة الإماراتي. مواجهة الأهلي العربي يمكن أن تشكل تحديًا جديدًا، حيث يسعى أوراوا إلى إظهار أداء قوي والتفوق على الفريق السعودي للمرة الثالثة أمام فرق عربية في تاريخه بالبطولة.

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية

الأهلي، بطل الكرة السعودية، خاض مسيرة مميزة في بطولات كأس العالم للأندية. في أول مشاركة للفريق عام 2005 في اليابان، احتل المركز السادس بعد خسارته أمام اتحاد جدة وسيدني الأسترالي.

لكن الأهلي لم يستسلم وتألق في المشاركات اللاحقة. في عام 2006، نجح في حصد المركز الثالث بفوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي وخسارته أمام إنترناسيونال البرازيلي. وفي 2008، حصل على المركز السادس بعد خسارته من باتشوكا المكسيكي وديلاند يونايتد الأسترالي.

عام 2012، استمر الأهلي في مسيرته القوية بحصوله على المركز الرابع، بفوزه على هيروشيما الياباني وخسارته أمام كورنيانز البرازيلي ومونتيري المكسيكي. وفي 2013 في المغرب، احتل المركز السادس بعد هزيمته أمام جرانيد الصيني ومونتيري المكسيكي.

المشاركات اللاحقة في 2021 و2022 شهدت تألقًا كبيرًا، حيث حصد الأهلي المركز الثالث في كلتا النسختين بتغلبه على الدحيل ومونتيري، وخسارته أمام بايرن ميونيخ وبالميراس على التوالي.

في المشاركة الحالية في المغرب 2023، حقق الأهلي المركز الرابع بعد فوزه على أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز، لكنه خسر أمام ريال مدريد وفلامنجو في مباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع.

بهذه النتائج، يظل الأهلي يكتب تاريخًا رياضيًا مشرفًا في سجلات كأس العالم للأندية.