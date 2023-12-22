وزير الدفاع السعودي ونظيره البريطاني يعقدان اجتماعًا ثنائيًا موسعًا في لندن

عربي ودولي
بوابة الفجر

استقبل غرانت شابس وزير الدفاع البريطاني، اليوم الجمعة، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز،  في قصر لانكستر هاوس بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك في إطار زيارة رسمية لبريطانيا.

وفور وصول وزير الدفاع، أُجريت له مراسم استقبال رسمية، استُعرض فيها حرس الشرف.

وعقب ذلك، عقد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان ونظيره البريطاني اجتماعًا ثنائيًا موسعًا بحضور وفدي الوزارتين، جرى خلاله استعراض الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في المجالات العسكرية والدفاعية؛ بما يحقق تطلعات البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.

كما بحث الجانبان تنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري بسفارة المملكة في لندن ودبلن اللواء الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباة.

فيما حضره من الجانب البريطاني، رئيس أركان الدفاع الفريق الأول توني راداكين، ورئيس أركان القوات الجوية الفريق ريتشارد نايتون، ورئيس أركان القوات البرية الفريق باتريك ساندرز، والمديرة العامة للصناعة والتجارة والأمن الاقتصادي أفريل جوليفي، ومدير السياسات للشرق الأوسط كاشف شودري، ومديرة إستراتيجية القوات الجوية ناتاشا شارب، والملحق العسكري البريطاني لدى المملكة العميد بن وايلد.

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