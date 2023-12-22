يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واوراوا تويتر في كأس العالم للأندية

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي واوراوا يلا شوت

جولة الأهلي في المونديال بين Urawa Red Diamonds - Al Ahly اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا يلا شوت بث مباشر في كأس العالم للأندية، يتطلع الفريق الأحمر "الأهلي" إلى تحقيق المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخه، حين يواجه فريق أوراوا ريد دياموندز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2023. ستُقام المواجهة في ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

رغم خيبة الأمل التي تكبدها الأهلي في نصف النهائي بعد هزيمته أمام فلومينينسي بنتيجة 2-0، إلا أنه سيشارك للمرة الرابعة على التوالي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

أما أوراوا ريدز، فلم يتمكن من تحقيق الفوز في مواجهته مع مانشستر سيتي كما كان متوقعًا، لذلك يتطلع الآن للانتصار على الأهلي وتحقيق المركز الثالث في تاريخه بعد نجاحه في ذلك في عام 2007.

في النسخة السابقة من البطولة، فشل الأهلي في التتويج بالمركز الثالث بعد الخسارة أمام فلامنغو، ولكنه حقق المركز الثالث في البطولة السابقة بفوزه في ركلات الترجيح على الهلال وبالميراس.

يأمل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في أن يعود فريقه بالميدالية البرونزية إلى القاهرة، لكنه يدرك تحديات المواجهة الصعبة أمام أوراوا ريدز الياباني.

متى موعد مباراة الأهلي وأوراوا رد دايموندز في كأس العالم للأندية 2023؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا الياباني بث مباشر يلا شوت في إطار بطولة كأس العالم للأندية، حيث ستُقام المباراة يوم الجمعة القادمة، الموافق 22 ديسمبر، في المملكة العربية السعودية.

تعد هذه المواجهة جزءًا من منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة العالمية، ومن المقرر أن تُقام في مدينة جدة، حيث سيتنافس الفريقان على الإحراز على المركز الثالث في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت المملكة، وذلك في عصر يوم الجمعة المذكور.

بث مباشر مباراة الاهلي واوراوا يلا شوت

يمكن متابعة أحداث المباراة مباشرةً عبر البث المباشر للأحداث الرياضية، مما يُضفي جوًا مثيرًا لمحبي اللعبة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا ريدز اليوم في كأس العالم للأندية؟

ستتاح لك فرصة متابعة مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023 عبر البث المباشر وبشكل حصري على شاشات قنوات SSC السعودية. ستكون قناة SSC1 HD هي القناة المشفرة الوحيدة التي ستمكنك من استمتاع بالمشاهدة عبر التلفزيون الخاص بك.

للوصول إلى محتوى قناة SSC1 HD ومشاهدة المباراة، يتطلب الأمر اشتراكًا خاصًا في هذه القناة، بالإضافة إلى امتلاك جهاز GOBX الذي سيساعد في فك التشفير وضمان تجربة مشاهدة ممتعة وفعالة. استعد للتمتع بمتعة الرياضة على أعلى مستوى من الجودة مع قنوات SSC السعودية ومتابعة مشوار الأهلي وأوراوا في المنافسات العالمية.

تردد قناة SSC 1 على عرب سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

ما هي القنوات المفتوحة التي تبث مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للاندية؟

بالفعل، هناك خيارات إضافية مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا بث مباشر يلا شوت في تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية. يمكنك الاستفادة من ثلاث قنوات مفتوحة التي ستقوم بنقل البث المباشر للمباراة، مما يتيح لك فرصة مشاهدة اللقاء دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة.

استعد للاستمتاع بتجربة مشاهدة مثيرة وحماسية عبر هذه القنوات المفتوحة التي ستجعلك على اتصال مباشر بأحداث المباراة وتفاصيلها، مما يضيف المزيد من الإثارة إلى فترة المباراة وتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا اليوم:

قناة Football HD قناة Varzesh HD قناة CBC Sport HD قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500 القمر الصناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 30000 القمر الصناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وأوراوا اليوم؟

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تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبدالمنعم – على معلول. خط الوسط إمام عاشور – أكرم توفيق – مروان عطية. خط الهجوم حسين الشحات – محمود كهربا – بيرسي تاو.

من هو حكم مباراة الأهلي وأوراوا الياباني اليوم ؟

أفصح الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكمة الأمريكية توري بينسو لقيادة مواجهة الأهلي وأوراوا الياباني، في مباراة تحديد المركز الثالث ومنح الميدالية البرونزية في إطار كأس العالم للأندية. سيكون هذا اللقاء حدثًا رياضيًا هامًا في المملكة العربية السعودية، جزءًا من الفعاليات الختامية للبطولة.

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تتمتع بينسو بمكانة رفيعة كإحدى أبرز الحكامات على مستوى العالم، حيث شاركت في تسيير العديد من الفعاليات الكروية البارزة. كما أديت لها مهمة إدارة لقاء اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي في بداية مسار البطولة، حيث برز أداؤها المتميز. كان لها دور بارز في بطولة كأس العالم للسيدات التي أُقيمت في أستراليا ونيوزيلندا.

يعد تعيين بينسو لإدارة هذه المواجهة خطوة مهمة، مؤكدًا على الثقة التي يوليها الفيفا لها. من المتوقع أن تقدم بينسو أداءً احترافيًا وموضوعيًا في المباراة، ضمانًا للانصاف وتطبيق العدالة في امتثالها لقوانين اللعبة.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام الفرق اليابانية

الأهلي يتجه نحو مباراة مهمة أمام فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني في تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في المملكة العربية السعودية. ستُلعب هذه المواجهة الرياضية على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

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الأهلي واجه فريقًا يابانيًا مرة واحدة في تاريخ مشاركته في كأس العالم للأندية، وكان ذلك في عام 2012 حيث التقى مع هيروشيما في دور الـ16. انتهت المباراة بفوز الأهلي 2-1، حيث سجل السيد حمدي ومحمد أبو تريكة أهداف الأهلي، بينما أحرز هيساتو ساتو هدف هيروشيما.

كما خاض الأهلي مواجهة أخرى أمام يوميوري في نهائي كأس الأفروآسيوية للأندية عام 1989، حيث انتهت بفوز الأهلي 3-1 في لقاء الذهاب وبهدف من طاهر أبو زيد في لقاء العودة، محققًا اللقب.

الأهلي يعد ثاني أكثر الأندية مشاركة في تاريخ كأس العالم للأندية، وقد وصل خمس مرات إلى نصف النهائي، حيث حقق المركز الثالث في ثلاث مناسبات (2006، 2021، 2022) وفاز بالميدالية البرونزية.