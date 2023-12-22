مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي بث مباشر يلا شوت اليوم فى نهائي كأس العالم للأندية Manchester City vs Fluminense،يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) نهائي كأس العالم للأندية 2023، عندما يواجه مانشستر سيتي نظيره فلومينينسي، ويطمح النادي الإنجليزي لتحقيق "الخماسية التاريخية".

وكان النادي البرازيلي قد وضع قدميه في النهائي في أعقاب الفوز على الأهلي المصري 2-0، في حين أن النادي الإنجليزي تفوق على أوراوا ريد دياموندز بالفوز 3-0.

بعد فترة صعبة من الأداء على الصعيد المحلي، حيث فاز مرة واحدة فقط في آخر ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، تغلب مانشستر سيتي على أوراوا ريد دايموندز بنتيجة 3-0 في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء، ليضمن المرور الآمن عبر البطولة. إلى نهائي كأس العالم للأندية في أول ظهور لهم في البطولة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي بث مباشر يلا شوت

واجه السيتيزن في البداية صعوبة في اختراق دفاع أوراوا، لكنهم في نهاية المطاف تمكنوا من تحقيق الاختراق بفضل هدف مرماي من ماريوس هوبراتن في نهاية الشوط الأول، قبل أن يساعد ماتيو كوفاتشيتش وبرناردو سيلفا بيب جوارديولا في الشوط الثاني. فريق الشوط الثاني. سهولة النصر.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي بث مباشر يلا شوت

بعد ساعات فقط من فوز يوم الثلاثاء، حصل مانشستر سيتي على لقب فريق العام في حفل توزيع جوائز بي بي سي للشخصية الرياضية للعام 2023.، حيث تعترف الجائزة المرموقة بنجاح النادي بالثلاثية وانتصاره اللاحق بكأس السوبر الأوروبي، وأصبح المواطنون الآن على أعتاب الفوز. صنع المزيد من التاريخ حيث أنهم على بعد مباراة واحدة فقط من أن يصبحوا أبطال العالم وكذلك أول فريق إنجليزي يفوز بخمسة ألقاب في سنة تقويمية واحدة.

النجاح يوم الجمعة سيجعل مانشستر سيتي أيضًا الفريق الإنجليزي الأربعة بعد مانشستر يونايتد (2008)، ليفربول (2019) وتشيلسي (2021) يفوز بكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى أول فريق يحتفل بالنجاح في ظهوره الأول في كأس العالم للأندية. المسابقة.

يعرف جوارديولا ما يلزم للفوز بكأس العالم للأندية بعد أن رفع الكأس في ثلاث مناسبات مع ناديي برشلونة السابقين (مرتين) وبايرن ميونيخ؛ كارلو أنشيلوتي فقط فاز بنفس عدد المديرين.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفلومنينسي في كأس العالم للأندية 2023؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2023 عبر قنوات SSC السعودية وبالتأكيد ستجد مباراة مانشستر سيتي وفلومنينسي على شاشاتها.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي | من هنــــا

وخصصت الشبكة السعودية قناة SSC SPORT 1 HD لنقل فعاليات المواجهة بتعليق رؤوف خليف.

وذلك بجانب قناة SSC SPORT 5 HD بتعليق فهد العتيبي.

التاريخ الجمعة 22 ديسمبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب الجوهرة المشعة القنوات الناقلة SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD التعليق رؤوف خليف

فهد العتيبي

شجع المدرب الكاتالوني لاعبيه في مانشستر سيتي على الحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة قبل لقائهم مع فلومينينسي و"خلق بيئة" من شأنها أن تضعهم في الإطار الذهني الصحيح لمناسبة هامة أخرى في تاريخ النادي يوم الجمعة.

بعد سبعة أسابيع فقط من فوزه بكأس ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه الممتد 121 عامًا، نجح فلومينينسي في حجز تذكرة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على الأهلي 2-0 في نصف النهائي يوم الاثنين.

بعد شوط أول حذر، افتتح جون أرياس التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 71 قبل أن يخرج جون كينيدي - الفائز في نهائي كأس ليبرتادوريس ضد بوكا جونيورز - من مقاعد البدلاء ليسجل الهدف الثاني لريو دي جانيرو. فريق من جانيرو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

نهائي كأس العالم للأندية، مانشستر سيتي ضد فلومينينسي، الجمعة 22 ديسمبر

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي يوم الجمعة المقبل 22 ديسمبر في المواعيد التالية:

وتذاع المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر.

سيتم بثه في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت تونس.

سيتم بثه في السادسة مساءا بتوقيت المغرب.

ويذاع في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت العراق.

وتذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية.

تذاع المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات.

ويسعى فريق فرناندو دينيز الآن إلى السير على خطى زميله البرازيلي كورنثيانز، الذي كان آخر فريق غير أوروبي يفوز بكأس العالم للأندية عندما حقق فوزًا مفاجئًا 1-0 على تشيلسي في عام 2012.

أنهى فلومينينسي موسم 2023 في الدوري البرازيلي في المركز السابع بعد فوزه في 16 مباراة وتعادله في ثمانية وخسارة 14 من أصل 38 مباراة في الدوري، كما تعرض للهزيمة أمام بالميراس البطل ووصيف البطل جريميو في آخر مباراتين لهما، بينما خرج من كأس البرازيل في 2023. دور الـ16 أمام غريمه فلامنجو.

ولا يتفق دينيز، الملقب بـ "جوارديولا البرازيلي"، مع مثل هذه المقارنة لأنه وصف أسلوبه "التمركزي" في كرة القدم بأنه النقيض المباشر لفلسفة الاستحواذ القائمة على الاستحواذ في مان سيتي.

ومع ذلك، فإن مدرب تريكولور - وهو أيضًا المدرب المؤقت لمنتخب البرازيل الوطني - غير منزعج من حجم المباراة النهائية يوم الجمعة، وهو واثق من أن لاعبيه لديهم ما يلزم لإحداث مفاجأة على المسرح الأكبر.

حديث جوارديولا للاعبيه وأهم التصريحات

جوارديولا: لا أريد من لاعبي سيتي أن يكونوا يائسين للفوز بكأس العالم.. ونجاحنا ليس بسبب المال

يرغب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ألا يكون لاعبي فريقه يائسين بشدة للفوز بكأس العالم للأندية 2023.

وسيبدأ سيتي مشواره في البطولة من الدور نصف النهائي بملاقاة أوراوا ريدز الياباني في 19 ديسمبر الجاري.

وسيلتقي الفائز في النهائي مع المنتصر من مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي | من هنــــا

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي قائلا: "أريد ألا يكون لاعبو مانشستر سيتي يائسين للفوز بكأس العالم للأندية بل أريدهم يتحلون بالهدوء وأن يلعبوا مباراتين، إن فزنا بالأول يستحقون الإشادة ولعب النهائي".

وأكمل "إن لم نفز بها نأمل أن نتوج بالبطولة بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا في مرة مقبلة في المستقبل، ومن ثم نعود للمشاركة في المسابقة".

وعن القول بإن نجاح مانشستر سيتي يعود إلى توفر الأموال لناديه لإنفاقها رد بيب بحسم "أؤمن أن نجاح مانشستر سيتي كان استثنائيا، أعتقد أن الأندية الأخرى تؤمن أن الأمر لم يكن سهلا وإلا لكانوا فعلوا ذلك".

وشدد "ولكنهم لم يفعلوه ونحن فعلناه".

وكان سيتي توج الموسم الماضي بالثلاثية التاريخية للمرة الأولى في تاريخ النادي والثانية في تاريخ أندية إنجلترا بعد جاره وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

عاد ثلاثي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند (القدم)، وكيفن دي بروين (أوتار الركبة)، وجيريمي دوكو (العضلات) إلى التدريب، لكنهم جميعًا غير مؤهلين لنهائي يوم الجمعة حيث تنص لوائح البطولة على اختيار نفس لاعبي الفريق الـ 23 فقط لنصف النهائي. - يمكن أن تظهر النهائيات في الحدث التحفة الفنية.

وسيضغط روبن دياس وجوسكو جفارديول من أجل الاستدعاء في الدفاع الذي من المقرر أن يحمي حارس المرمى البرازيلي إيدرسون، في حين تألق كل من كوفاسيتش وماتيوس نونيس في خط الوسط يوم الثلاثاء ويأملان في بذل ما يكفي للاحتفاظ بأماكنهما في التشكيلة الأساسية إلى جانب رودري...

ومع ذلك، يمكن أن يكون نونيس هو الرجل الذي تم التضحية به للسماح لجوليان ألفاريز بالبدء في الهجوم، مع عودة برناردو سيلفا وفيل فودين إلى أدوار خط الوسط المتقدمة جنبًا إلى جنب مع جاك جريليش على اليسار.

أما بالنسبة لفلومينينسي، فلديهم صحة جيدة، لذا من المحتمل أن يقوم دينيز بتعيين نفس التشكيلة التي بدأت ضد الأهلي، حيث سيصبح حارس المرمى فابيو البالغ من العمر 43 عامًا أكبر لاعب سنًا يظهر في نهائي كأس العالم للأندية.

من المتوقع أن يصبح المدافع فيليبي ميلو البالغ من العمر 40 عامًا أكبر لاعب سنًا في الملعب في النهائي، ومن المرجح أن يكون بجانب نينو في قلب الدفاع، بينما من المقرر أن يصبح مارسيلو الظهير الأيسر السابق لريال مدريد ثاني لاعب يشارك في خمس بطولات كأس العالم للأندية. نهائيات الكأس بعد توني كروس (ستة).

من المتوقع أن يربط لاعب خط الوسط المطلوب أندريه، والذي تم ربطه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مع ماتيوس مارتينيلي في غرفة المحرك، بينما الألماني كانو – الذي سجل 40 هدفًا رائعًا في 59 مباراة لفلومينينسي في عام 2023 – يمكن دعمها في الهجوم من قبل أرياس وجانسو وكينو.



التشكيلة الأساسية المحتملة لمانشستر سيتي:

إيدرسون؛ ووكر، ستونز، دياس، جفارديول؛ رودري، كوفاسيتش؛ برناردو، فودين، جريليش؛ ألفاريز

تشكيلة فلومينينسي المحتملة:

فابيو؛ كزافييه، نينو، ميلو، مارسيلو؛ أندريه مارتينيلي. أرياس، قانسو، كينو؛ كانو