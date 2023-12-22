السفارة السعودية بالتشيك تنفي وجود رعايا لها في حادث إطلاق النار ببراغ

السعودية
بوابة الفجر

أكدت السفارة السعودية في التشيك، اليوم الجمعة، على عدم وجود مواطنين سعوديين في منطقة حادث إطلاق النار في العاصمة براغ، الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص.

وقالت السفارة في بيان لها عبر منصة «إكس»: إشارةً لحادث إطلاق النار الذي وقع في براغ عاصمة جمهورية التشيك، وتسبّب بوقوع عددٍ من الضحايا والمصابين، تفيد السفارة بأنه وبالتواصل مع الجهات المعنية فقد تبيّن عدم وجود مواطنين سعوديين في منطقة الحادث.

وأعربت السفارة عن بالغ تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية التشيك حكومةً وشعبًا إثر هذا الحادث، مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين.

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