آلحين ( 2 - 1 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا يلا شوت الشوط الثاني بـدون تقطيع اليوم في كأس العالم للأندية

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا اليوم في كأس العالم للأندية

جولة المونديال بين Urawa Red Diamonds - Al Ahly اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا بث مباشر يلا شوت في كأس العالم للأندية،بمرورنا على مراحل البطولة الرائعة والمليئة بالإثارة، تستعد الفرق الكبيرة، الأهلي وأوراوا ريدز الياباني، للمشاركة في مباراة حاسمة تحدد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2023. ستقام المواجهة المثيرة على أرض استاد الأمير عبد الله الفيصل.

بدأ الأهلي مسيرته في البطولة بأداء قوي، حيث استهل البطولة بفوز مثير على اتحاد جدة بنتيجة 3-1، لكنه تعثر أمام فلومينينسي بخسارة 2-0.

الأهلي ينهي الشوط الأول متقدم علي أورواوا

شهدت المباراة لحظات من الإثارة والأهداف المميزة، حيث أحرز ياسر إبراهيم الهدف الأول للأهلي بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، حيث تصدى حارس المرمى للكرة لترتد إلى إبراهيم الذي سجلها داخل الشباك ببراعة.

في الدقيقة 22، أضاف بيرسي تاو للأهلي الهدف الثاني بتسديدة رائعة من حدود منطقة الجزاء، لتستقر الكرة في شباك الفريق الياباني. ورغم تسجيل كانتي هدفًا لصالح أوراوا في الدقيقة 42، إلا أن اللقاء استمر في تقديم لحظات من الإثارة والتنافس المثير.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا اليوم في كأس العالم للأندية

تقدم "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة الأهلي وأوراوا، اليوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الحالي، ضمن فعاليات تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023. تُقام المباراة في ملعب "مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية - الجوهرة المشعة" في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والساعة 6:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المواعيد قد تختلف حسب التوقيت الصيفي أو الشتوي الذي يمكن أن يكون قيد التطبيق في بعض المناطق. يتيح البث المباشر للجماهير فرصة متابعة المباراة بكل تفاصيلها ولحظاتها الحماسية.

أما أوراوا ريدز، فقد قدموا أداء متميزًا في مباراتهم الأولى حين فازوا على ليون المكسيكي بهدف نظيف، ورغم ذلك خسروا في نصف النهائي أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-0.

تأتي المباراة القادمة كفرصة لكلا الفريقين للتألق وإظهار القوة والمهارة. يطمح كل فريق في تحقيق الانتصار وحصد المركز الثالث في هذه البطولة المميزة. سيكونون مصممين على تقديم أفضل مستوى لهم، مؤكدين على رغبتهم في الفوز وترك بصمة إيجابية في هذا اللقاء المهم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا الياباني اليوم في كأس العالم للأندية

للمشجعين الحماسيين الذين يتطلعون لمتابعة مباراة الأهلي وأوراوا الياباني عبر البث المباشر، يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم للاستمتاع باللقاء عبر عدة قنوات رياضية متاحة على الأقمار الصناعية المختلفة.

على قناة Football HD المتاحة على القمر الصناعي الياه سات، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي: 11785، استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

أما قناة Varzesh HD، فستكون متاحة على القمر الصناعي إنتل سات الموجود عند 62 درجة شرقًا، ويمكنك ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي: 11555، الاستقطاب الرأسي (V)، ومعدل ترميز 30000.

أما قناة CBC Sport HD، فيمكنك متابعتها على القمر الصناعي Europe*Star 1، ويمكنك ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي: 11135، الاستقطاب الأفقي (H)، ومعدل الترميز 27500.

للتمتع بأفضل جودة للبث، يُنصح بضبط جهاز الاستقبال وفقًا للإعدادات المذكورة، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتازة أثناء المباراة الحاسمة. نتمنى لكم متعة كبيرة أثناء متابعتكم لهذا الحدث الرياضي المثير.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أوراوا اليوم في كأس العالم للأندية

لاستمتاعك بمشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية 2023، يُفضل لك الاشتراك في شبكة SSC التي تحمل حقوق البث الحصرية في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. ستقوم القناة الناقلة للمباراة بتوفير تغطية حصرية على قناة SSC 1 HD.

للوصول إلى البث المباشر، يتعين عليك الحصول على جهاز GOBX والاشتراك به. يمكنك الحصول على هذا الجهاز من الشبكة السعودية المالكة للحقوق الحصرية. من خلال امتلاكك لجهاز GOBX، ستتاح لك فرصة مشاهدة المباراة بجودة عالية دون أي انقطاع.

بث مباشر مباراة الأهلي وأوراوا الياباني يلا شوت

استمتع بتجربة فريدة ومثيرة مع كأس العالم للأندية 2023 عبر الاشتراك في شبكة SSC وامتلاك جهاز GOBX. انغمس في هذا الحدث الرياضي الكبير وتفاعل مع كل لحظة من خلال تقنية البث الحديثة والجودة الفائقة.

موعد مباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للاندية

تستضيف مصر مباراة مشوقة في بطولة كأس العالم للأندية بين الأهلي وأوراوا، لتحديد المركز الثالث والرابع. تعقد المواجهة يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023، في تمام الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تكون المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما يمكن للمشاهدين في دولة الإمارات المتحدة، بما في ذلك جبل علي وأبوظبي، متابعة اللقاء في تمام الساعة 6:30 مساءً.

استعدوا لمتابعة هذه المواجهة المثيرة وتشجيع فريقكم المفضل، حيث ستكون المباراة بث مباشر عبر قناة يلا شوت. توقيت اللقاء قد تم تكييفه بحيث يلبي احتياجات المشاهدين في مناطق مختلفة.

بطاقة مباراة الأهلي ضد أوراوا ريدز اليوم

يوم المباراة الجمعة 22 ديسمبر 2023 موعد المباراة 17:30 السعودية، 16:30 مصر الملعب الأمير عبد الله الفيصل القنوات الناقلة SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD التعليق محمد حسين

عبد الله الغامدي

كيفية مشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وأوراوا اليوم؟

يتاح لك مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية المقدمة على منصة "شاهد". إن هذه الطريقة هي الوسيلة الوحيدة والحصرية للاستمتاع باللقاء بأعلى جودة وأمان.

ضع اشتراكك في الباقة الرياضية على منصة "شاهد" للتأكد من عدم فوت أي لحظة من هذا الحدث الرياضي المهم. توفر هذه الخدمة فرصة مميزة لتجربة مشاهدة لا تشوبها أي تقطعات، حيث يتم توفير البث المباشر بتقنيات عالية الجودة.

استعد للتوتر والإثارة في هذه المواجهة المهمة، وضمن أن تكون تجربة مشاهدتك على منصة "شاهد" ستكون لا تنسى.

تشكيل مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية

أولًا: تشكيل الأهلي اليوم

محمد الشناوي

علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

إمام عاشور - أليو ديانغ - مروان عطية

حسين الشحات - محمود "كهربا" - بيرسي تاو

ثانيًا: تشكيل أوراوا الياباني اليوم

شوساكو نيشيكاوا

تاكاهيرو أكيموتو - ماريوس هويبراتن - ألكساندر شولز - تاكاهيرو سيكيني

أتسوكي إيتو - أيواو كين

يوشيو كويزومي - كايتو ياسوي - أوبو تومواكي

خوسيه كانتي

اعرف تاريخ النادي الأهلي في مونديال الأندية

يستعد الفريق الأهلي بفارغ الاهتمام للمشاركة في التاسعة من تاريخهم في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تُقام للمرة العشرين، ولأول مرة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

تأتي هذه المشاركة كجزء من إرث الأهلي الرياضي، حيث يحمل الفريق سجلًا متميزًا في تاريخ كأس العالم للأندية. يعد الأهلي ثاني أكثر الأندية مشاركة في هذه البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي. سبق للأهلي المشاركة في عدة نسخ، منها السنوات 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021 و2022.

يرغب الأهلي في هذه المشاركة في تحقيق المركز الثالث، والذي حققه في ثلاث مناسبات سابقة في عامي 2006 و2020 و2021. يأتي هذا الهدف في ظل التغييرات المتوقعة على نظام البطولة في النسخة القادمة، بما في ذلك زيادة عدد الفرق المشاركة.

كيف تأهل النادي الأهلي لملاقاة أوراوا في المدنديال؟

تعرض النادي الأهلي للهزيمة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية أمام فريق فلومينينسي البرازيلي، في مباراة أُقيمت مساء أمس، انتهت بتفوق فلومينينسي بنتيجة 2-0. افتتح جون أرياس التسجيل لصالح فلومينينسي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز جون كينيدي الفوز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 90.

في المقابل، تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى النهائي بعد تحقيقه فوزًا بثلاثية نظيفة على حساب فريق أوراوا الياباني. افتتح ماريوس هويبراتين، لاعب أوراوا، التسجيل في مرماه بطريقة ذاتية في الدقيقة 45، وأضاف ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 52، تبعه بيرناردو سيلفا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 59، مؤكدًا تفوق فريق مانشستر سيتي.

تلك النتائج تحدد المواجهة للمركزين الثالث والرابع في البطولة، وتعكس التنافس القوي في هذا الحدث الرياضي العالمي.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا يلا شوت

اليوم، يتواجه النادي الأهلي مع فريق أوراوا الياباني في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي. يتنافس الفريقان لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المُقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

تدير المباراة الحكمة الأمريكية توري بينسو، وهذه المباراة تعتبر الثانية التي تديرها في مونديال الأندية، حيث سبق لها أن أدارت المباراة الافتتاحية بين فريق اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية نظيفة.

يسعى الأهلي إلى الفوز بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه في كأس العالم للأندية، فيما يمثل هذا الحدث الرياضي العالمي نهاية للنظام الحالي للبطولة، حيث سيتم تغيير النظام في النسخة القادمة المقررة في عام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 ناديًا.