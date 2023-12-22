يلا شوت مباشر الآن.. بث مباشر مباراة الأهلي وأوراوا الياباني(2-0) | تويتر اليوم جودة عالية HD مشاهدة رابط سريع دون تقطيع

يلتقى الاهلى اليوم الجمعة 22 ديسمبر فريق أوراوا الياباني وذلك لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية وتقام مباراة الأهلي وأوراوا الياباني على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة وتصدرت مباراة الأهلي وأوراوا الياباني محركات البحث حيث يبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم على كيفية مشاهدة المباراة والقنوات الناقلة لها.

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مباراة الأهلي وأوراوا الياباني

يلعب الأهلي وأوراوا الياباني مباراة اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية وذلك بعد ما أخفق كلا منهما الوصول إلى المباراة النهائية ويسعى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى فى ترك بصمة قوية لفريقه الأهلي بمونديال الأندية فى حال الفوز بالميدالية البرونزية بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني

تنطلق مباراة الأهلى وأوراوا الياباني لتحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة كأس العالم للاندية اليوم الجمعة 22 ديسمبر فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلي واوراوا الياباني

تنقل شبكة قنوات SSC مباريات كأس العالم للأندية حصريا من المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي وأوروبا عبر فضائية SSC 1HD.

معلقا مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

يتولى مهمة التعليق على المباراة كل السعودي عبدالله الغامدي والمغربي محمد.

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كم مرة حصل الأهلي على برونزية كأس العالم للأندية؟

حصد الأهلي 3 ميداليات برونزية خلال 9 مشاركات له في بطولة كأس العالم للأندية، أعوام 2006 و2020 و2021.