نائب رئيس الإمارات يهنئ "لينا الغطمة" على فوزها بجائزة نوابغ العرب

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن فوز البروفيسورة لينا الغطمة بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة العمارة والتصميم.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على منصة "إكس": "نبارك للبروفيسورة لينا الغطمة فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم.. قدمت البروفيسورة أكثر من 65 مشروعًا معماريًا حول العالم من ضمنها متاحف ومعارض وأبراج في تصاميم ارتبطت بثقافات العالم، واستخدمت مواد من بيئتها المحلية.. كما تدرّس البروفيسورة الهندسة المعمارية في عدد من الكليات والجامعات العالمية".

وأضاف "فخورون بأبناء العرب الذين تميزوا وأبدعوا ووضعوا بصماتهم الفكرية والهندسية حول العالم، في امتداد لتميز حضارتهم العربية الغنية والعريقة".

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