مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وأوراوا الياباني(2-0) | من هنــــا - (سيتم تفعيل البث المباشر للمباراة قبل انطلاقها مباشرة دون  تقطيع)

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مباراة الأهلي وأوراوا
مباراة الأهلي وأوراوا الياباني

يلتقى الاهلى اليوم الجمعة 22 ديسمبر فريق  أوراوا الياباني وذلك لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية وتقام مباراة الأهلي وأوراوا الياباني على  ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة وتصدرت مباراة الأهلي وأوراوا الياباني محركات البحث حيث يبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم على كيفية مشاهدة المباراة والقنوات الناقلة لها.

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مباراة الأهلي وأوراوا الياباني

يلعب الأهلي وأوراوا الياباني مباراة اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية وذلك بعد ما أخفق  كلا منهما الوصول إلى المباراة النهائية ويسعى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى فى ترك بصمة قوية لفريقه الأهلي بمونديال الأندية فى حال الفوز بالميدالية البرونزية بالبطولة.

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تغطية حية مباشر مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية

موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني

تنطلق مباراة الأهلى وأوراوا الياباني لتحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة كأس العالم للاندية اليوم  الجمعة 22 ديسمبر فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلي واوراوا الياباني

تنقل شبكة قنوات SSC مباريات كأس العالم للأندية حصريا من المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي وأوروبا عبر فضائية SSC 1HD.

معلقا مباراة الأهلي وأوراوا الياباني  في كأس العالم للأندية

يتولى مهمة التعليق على المباراة كل السعودي عبدالله الغامدي والمغربي محمد.

كم مرة حصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية؟

حصد الأهلي 3 ميداليات برونزية خلال 9 مشاركات له في بطولة كأس العالم للأندية، أعوام 2006 و2020 و2021.

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تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، على معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا.

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