"قد يكلف الكثير"..الجيش الإسرائيلي يطالب فرق الرد السريع المدنية في الشمال بإعادة الأسلحة

بوابة الفجر

طالب الجيش الإسرائيلي فرق الرد السريع المدنية في بلدات شمال إسرائيل بإعادة أسلحتها وتسليح قادة الفرق فقط، حسب ما أعلن المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى.

وينطبق الأمر على جميع البلدات التي لا تقع مباشرة على طول السياج الحدودي مع لبنان.

من جهته، قال رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى جيورا زالتز: "لقد أصبحت الحكومة الإسرائيلية بمثابة فشل إسرائيل".

وأضاف: "لا أحد هناك يتذكر من قاتل بشجاعة في 7 أكتوبر، ومرة أخرى يتم ترك أولئك الذين يعيشون على الخطوط الأمامية لمصيرهم.. يبدو الأمر كما لو أن الحرب قد انتهت، في حين أن حل الوحدات الاحتياطية في بعض بلدات الجليل الأعلى قد يكلفه الكثير".

واستطرد: "الحرب لم تنته، بل إنها تشتد، ويكفي التحقق من أحداث اليوم الأخير لفهم ذلك".

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف تجمعات لضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي وثكنة عسكرية إسرائيلية بحذاء الجنوب اللبناني مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وعقب تنفيذ الجيش الإسرائيلي ضربات قوية بجنوب لبنان ليل الأربعاء، ودوي صافرات الإنذار بمستوطنة كريات شمونا، توجد حاليا مخاوف في الشمال من إمكانية اتساع نطاق النيران، وفق الإعلام العبري. 

وأمس الخميس، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف جنود ومواقع ومستوطنات إسرائيلية بأنواع مختلفة من الصواريخ والأسلحة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و "حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

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