أسعار الذهب في مصر اليوم.. أسواق الصاغة تستبق خفض "الجنيه" وترفع سعر عيار 21 لمستويات قياسية

استمرت أسعار الذهب في مصر الزيادة متأثرة بضبابية المشهد الاقتصاد على صعيد مستقبل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالتزامن مع ما يتعرض له الجنيه من انخفاضات حادة في السوق الموازي ليصل إلى 52 جنيها.

أسعار الذهب بدية تعاملات اليوم السبت 23 ديسمبر:

وعلى صعيد الأسعار فقد سجل سعر جرام الذهب في مصر الأتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ في مصر 3462 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ في مصر 3174 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ في مصر 3030 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ في مصر 2597 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار14 بلغ في مصر 2020 جنيها.

سعر جرام الذهب الجنيه الذهب بلغ 24240 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب في مصر توهجا شديد، بعد ارتفاعات الدولار في السوق الموازي، واستمرار صعود المعدن الاصفر عالميا في ظل الاقبال المستمر على شرائه.

خفض الفائدة الأمريكية يدعم صعود الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أسابيع مع تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في بداية العام ما دفع الدولار وعوائد السندات للانخفاض قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة.

وفي التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2048.99 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر.

وصعد الذهب 1.5% حتى الآن في الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2060.50 دولارًا للأوقية. وتراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في 5 أشهر ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما حومت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها منذ يوليو تموز.

ووفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي. إم. إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 83 % خفض أسعار الفائدة بحلول مارس آذار. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وانخفضت الفضة 0.1 % إلى 24.38 دولارًا للأوقية. وهبط البلاتين 0.1 % إلى 962.28 دولارًا. وتراجع البلاديوم 0.6 % إلى 1206.12 دولارات.