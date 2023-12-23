شاهد الآن..بث مباشر مباراة ليفربول وآرسنال دون تقطيع

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة هامة بين ليفربول وآرسنال، حيث أنهيا الاستعدادات، لخوض مباراة مثيرة، ضمن أحداث الجولة 18، خلال مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتستعرض بوابة الفجر في التقرير التالي موعد مباراة ليفربول وآرسنال المنتظرة اليوم وأهم القنوات الناقلة للمباراة الحاسمة.

بدأت الجولة 18 في الدوري الإنجليزي، الخميس الماضي، بمباراة جمعت بين برايتون وكريستال بالاس، بهدف لكل فريق.

تستمر الجولة حتى عصر يوم الأحد، حيث يلعب تشيلسي أمام ولفرهامبتون.

سقط ليفربول في الجولة الماضية، في شراك التعادل السلبي أمام مانشستر يونايتد، وهبط للمركز الثاني في ترتيب الدوري، برصيد 38 نقطة.

واستغل أرسنال الفرصة وانقض على الصدارة مجددا، بالفوز على برايتون، بهدفين دون رد، ووصل للنقطة رقم 39.

موعد مباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

تقرر لعب المباراة المصيرية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، حسب موقع البطولة الرسمي.

قبل مباراة الغد المرتقبة، لم يخسر فريق ليفربول، في آخر 10 مباريات على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد فريق أرسنال،إذ فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات.

كما تأخر فريق محمد صلاح في 5 من تلك المباريات، لكنه لم يخسر، بما في ذلك التعادل بهدفين لكل فريق، في الموسم الماضي، من البطولة الإنجليزية.

لم ينجح أرسنال في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 15 مباراة ضد ليفربول في البريميرليج.

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موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتقام مباراة ليفربول ضد آرسنال في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، مساء غد السبت 23 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال

وتذاع مباراة ليفربول وآرسنال مساء غد السبت في الدوري الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: بن وايت، جابريل ساليبا، جابريل ماجاليش، أولكسندر زينتشينكو.

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابريل جيسوس، جابريل مارتينيلي.

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: كوستاس تسيميكاس- ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك- جو جوميز

في خط الوسط: واتارو إندو- كورتس جونز- دومينيك سوبوسلاي

في خط الهجوم: كودي جاكبو- داروين نونيز- محمد صلاح.