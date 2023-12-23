عاجل| انخفاض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار بأسواق الذهب

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شهدت أسعار الدولار في أسواق الذهب صعودا قويا خلال تعاملات الأمس مع صعود الدولار في السوق الموازي، ما دفع أسعار الذهب إلى تسجيل ارتفاعات جديدة مواصلا صعوده المستمر، ومحققا مستويات تاريخية لم يصل إليها في السوق المحلي.

ارتفاعات 5 جنيه في جرام الذهب:

وارتفع أسعار الذهب في افتحية تعاملات اليوم بقيمة 5 جنيها للجرام بالرغم من اغلاقات أسواق الذهب العالمية واستقرار سعر الأوقية عند 2035 دولار في العقود الآجلة.

وقالت مصادر لـ" الفجر"، إن القفزات في أسعار الذهب اليوم استمرار؛ لتأثير صعود أسعار الدولار بالسوق الموازي وانعكاسه على رفع سعر دولار الصاغة الذي يتم به تحديد سعر عيارات الذهب بالسوق المحلي.

ارتفاع دولار الصاغة إلى 52.45 جنيها:

وارتفع سعر دولار الصاغة إلى 52.45 جنيها في الوقت الذي زاد فيه دولار السوق الموازي إلى 52 جنيها بدلا من 51 جنيها.

وأدي ارتفاع أسعار دولار الصاغة إلى زيادة أسعار الذهب للمستويات التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ في مصر 3468 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ في مصر 3179 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ في مصر 3035 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ في مصر 2601 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ في مصر 2023 جنيها.

سعر جرام الذهب الجنيه الذهب بلغ 24280 جنيها.