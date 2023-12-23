اتحاد المصارعة يصرف مكافأة بطولة العالم للاعبين ومستحقاتهم المالية المتأخرة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء محمد محمود عن قيامه بصرف جميع مستحقات لاعبي المنتخبات الوطنية المتأخرة.

وصرح الدكتور نبيل الشوربجي أمين صندوق الاتحاد 
أنه تم صرف جميع مستحقات اللاعبين من مرتبات شهرية كما قام الاتحاد بصرف مكافات بطولة العالم لكل من مودة بدوى الفائزة بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئين والتي أقيمت في تركيا.

أوضح الشوربجي أن الاتحاد قام أيضا بصرف مكافأة كل من مصطفي حسين صاحب ذهبية بطولة العالم للشباب وفكرى محمد صاحب الميدالية البرونزية، ومحمد عبد النبي لحصوله على المركز الخامس ببطولة العالم للناشين بتركيا.

أك الشوربجى أن منتخبات مصر للمصارعة تستعد للمشاركة في بطولة إفريقيا "أوقيانوسيا" المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 وحتى 25 مارس 2024 بالصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية.

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