ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم السبت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

نستعرض لكم موقع “الفجر الرياضي” ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم السبت

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
التعاون ضد الفتح، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

الاتحاد ضد الرائد، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD ".

1- الهلال: 50 نقطة
2- النصر: 40 نقطة
3- الأهلي: 37 نقطة
4- التعاون: 34 نقطة
5- ضمك: 30 نقطة
6- الاتحاد: 28 نقطة
7- الفتح: 25 نقطة
8- الاتفاق: 24 نقطة
9- الوحدة: 22 نقطة
10- الخليج: 22 نقطة
11- الفيجاء: 19 نقطة
12- الأخدود: 19 نقطة
13- الشباب: 18 نقطة
14- الطائي: 17 نقطة
15 الرياض: 16 نقطة
16- أبها: 14 نقطة
17- الرائد: 13 نقطة
18- الحزم: 12 نقطة

ترتيب الدوري السعودي جدول ترتيب الدوري السعودي ترتيب دوري روشن ترتيب دوري روشن السعودي الليجا السعودية
Elfagr.org

مواد متعلقة

وسط اهتمام ريال مدريد والسيتي... موسيالا يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: ريال مدريد يبحث عن مدافع.. تليجراف: مانشستر سيتي بطل العالم
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي وأوراوا اليوم يوتيوب في كأس العالم للأندية .. المارد الأحمر ينتصر

بنتيجة (1- 2) نهاية مباراة فروزينوني كالتشيو يوفنتوس الدوري الإيطالي

مباراة ليفربول وآرسنال اليوم.. الموعد والتشكيل المتوقع

بث مباشر مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت | الدوري الإنجليزي

تغطية حية مباشر مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة الأهلي واوراوا اليوم 22-12-2023 في كأس العالم للاندية

بث مباشر مباراة ليفربول 0 - 0 آرسنال في الدوري الإنجليزي