التصريحات تشتعل.. حسام حسن يرد على حسن شحاتة بعد تصريحه المفاجئ (فيديو)

حرص حسام حسن، أسطورة الكرة المصرية السابق ونجم الأهلي والزمالك، على توجيه الرد المناسب لحسن شحاته، عقب تصريحاته الأخيرة التي أكد بها أن ضم العميد في نسخة كأس الأمم الإفريقية 2006، كان تكريما لتاريخ اللاعب.

ليؤكد شحاته أنه صدم في موقف اللاعب بعد إهداء البطولة للراحل محمود الجوهري.

- حسام حسن يرد على شحاته

وأكد حسام حسن عبر شاشة ام بي سي مصر برنامج ( اللعيب ) مع مهيب عبد الهادي قائلا:" دخولي قائمة منتخب مصر في 2006 ليس كتكريم فقط كما قال حسن شحاته ولكن أشكره طبعا، ومنذ صغري ووجودي في الأهلي كنت أقول مثلي الأعلى محمود الخطيب وحسن شحاته".

وتابع:" شحاته حقق إنجازات لن تتكرر مجددا مع منتخب مصر ولا يوجد تشكيك في ذلك".

وتابع:" ادائي وقتها بغض النظر عن السن كان يؤهلني لذلك، والمجموعة التي تواجدت في تشكيل المنتخب وقتها كانت تحتاج لقائد وكان يوجد تشاؤم منذ بداية البطولة، توفرت عوامل كثيرة لضمي".

وأختتم:" ولكن وقتها كنت لاعب في النادي المصري ليس أهلي وزمالك وكنت محرزا 15 هدف وهذا يؤكد أن وجودي ليس علي سبيل التكريم".