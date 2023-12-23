يلا شوت الآن ( 1 - 1 ) الشوط الثاني .. مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر تويتر بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي {صلاح يتوهج}

مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

مواجهة العمالقة Liverpool vs Arsenal اليوم، يلا شوت تويتر الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي.. ينزل الجانرز ضيفا ثقيلا على الريدز في مواجهة لن تقبل القسمة على اثنين، في مشوار الفريقين، نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

اهداف الشوط الاول بين ارسنال وليفربول

محمد صلاح يُسجل هدف التعادل لفريق ليفربول في الدقيقة 29 من اللقاء، مستغلاً تمريرة رائعة من ترينت أرنولد. الكرة وصلت بدقة إلى قدم صلاح الذي قام بمناورة مهارية لتفادي الدفاع عندما تلاعب بلاعبي أرسنال ثم قام بتسديد كرة صاروخية بقدمه اليسرى، سكنت الشباك في الزاوية العليا اليسارية للمرمى. هذا الهدف يأتي كرد فعل فوري على الهدف الذي سجله أرسنال في الدقيقة الرابعة عبر رأسية مميزة لجابرييل. يعكس هذا الأداء المثير تنافسًا قويًا في المباراة بين الفريقين.

هدف صلاح يقلب الموازين علي ارسنال

تمكن محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 30 من المباراة أمام أرسنال. جاء الهدف بعد تمريرة رائعة من الظهير ترينت ألكسندر-أرنولد، حيث استقبلها صلاح ببراعة على الجهة اليمنى. تلافى صلاح ماركة الظهير الخصم أوليكساندر زينشينكو ببراعة، ومن ثم قام بتسديد كرة قوية ودقيقة بقدمه اليسرى، لتعانق الكرة الشباك في الزاوية اليسرى العليا للمرمى، مسجلاً هدف التعادل بطريقة رائعة ومبهجة لجماهير الريدز.

هدف مبكرا لأرسنال في مرمي ليفربول

تسجل أرسنال هدف التقدم في الدقيقة الرابعة عبر لاعبها جابريل ماجاليس. جاء الهدف من ركلة حرة نفذها مارتن أوديجارد، حيث قام برفع عرضيته من جهة اليسار إلى داخل منطقة جزاء ليفربول. استقبل جابريل ماجاليس الكرة برأسية قوية انطلقت يميناً في شباك الحارس، مسجلاً أول أهداف المباراة في هذه اللحظة المبكرة من اللقاء. تكتسب هذه اللحظة أهمية خاصة في سياق المواجهة، وتضع أرسنال في المقدمة، مع تحفيز الفريق وجماهيره لمواصلة تقديم أداء قوي في هذا الصراع الرياضي المثير.

مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ستقدم مجلة "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة ليفربول وأرسنال اليوم، السبت 23 ديسمبر، ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في موسم 2023-2024. ستُقام المباراة في ملعب "أنفيلد"، معقل نجم مصر محمد صلاح.

سينطلق اللقاء في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، و9:30 مساءً بتوقيت أبوظبي. يعتبر هذا اللقاء من المواجهات المثيرة التي تشهدها المسابقة هذا الموسم، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق النقاط الثلاث وتحسين ترتيبهما في جدول الدوري. يمكن للجماهير متابعة الحدث مباشرةً عبر بث "بوابة الفجر".

ويلتقي ليفربول مع نظيره آرسنال في قمة الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد، في ليلة مشحونة بالتحديات والمنافسة، يتجه عشاق الكرة الإنجليزية صوب ملعب أنفيلد الدولي حيث تشتعل نيران المواجهة بين فريقي ليفربول وآرسنال في إطار الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، تعد هذه المواجهة القمة فرصة حاسمة للفريقين للمنافسة على الصدارة، حيث يحتل آرسنال الصدارة برصيد 39 نقطة، ويتبعه ليفربول بفارق نقطة واحدة.

محمد صلاح يتطلع إلى إنجاز جديد في الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وآرسنال

يحتاج الجناح المصري محمد صلاح إلى هدفين ليسجل 150 هدفًا للنادي في الدوري الإنجليزي، ويصبح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز، حسب ما أفاد الموقع الرسمي للنادي.

ويواصل صلاح تحقيق الأرقام القياسية بقميص فريقه ليفربول، فعقب تسجيله في مباراة الفريق أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي، أصبح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 200 هدف بالبريميرليج بعد إيان راش وروجر هانت وجوردون هودجسون وبيلي ليدل.

كما يملك محمد صلاح الآن 150 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". مباراة ليفربول وآرسنال ستكون المواجهة رقم 100 بين الفريقين في آنفيلد، وجاءت الأولى في يوم رأس السنة الجديدة عام 1894، عندما فاز ليفربول بنتيجة 2-0 في مباراة في دوري الدرجة الثانية.

آرسنال ضد ليفربول.. صراع القمة يشتعل بالدوري الإنجليزي

ويحتل نادي آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد أن لعب 17 مواجهة فاز في 12 وتعادل في 3 وخسر في مباراتين، وسجل لاعبوه 35 هدفا، وتلقت شباكه 15 هدفا.

أما نادي ليفربول وكتيبة المدير الفني يورجن كلوب، فقد خاضت 17 مباراة أيضا، لكنها سجلت 11 انتصارا، وتعادلت في 5 مباريات وخسرت في مباراة واحدة فقط، وسجل لاعبو الريدز 36 هدفا وتلقوا 15 هدفا.

ليفربول فشل في تحقيق الانتصار على أرضه بالجولة السابقة، بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي دون أهداف أمام مانشستر يونايتد في قمة الجولة 17، وبعدها تغلب على وست هام يونايتد بخمسة أهداف لهدف في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال | من هنــــا

متي موعد مباراة ارسنال وليفربول

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام غريمة ارسنال في صراع قمة الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت جمهورية مصر العربية الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث اعتلت تفاصيل مباراة ارسنال وليفربول صدارة محرك البحث اكس موقع تبادل التغريدات الصغير على منصات التواصل الاجتماعي.

من معلق مباراة ارسنال وليفربول.. ؟

وبعد أن اسندت قنوات بين سبورت الرياضية القطري مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ارسنال امام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلى قناة بين سبورت اتش دي، حيث أكدت ايضا أن المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي سوف يعلق على أحداث شوطي لقاء اليوم، حيث يتمتع المعلق الجزائري حفيظ دراجي، على شعبية كبيرة في كافة أرجاء الوطن العربي ومصر والمملكة العربية السعودية والشرق الاوسط، لذلك سوف ينتظر المتابعين مباراة ارسنال وليفربول.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال | من هنــــا

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول

حارس المرمى: ديفيد رايا.

رباعي الدفاع: بن وايت، جابريل ساليبا، جابريل ماجاليش، أولكسندر زينتشينكو.

ثلاثي الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

مثلث الهجوم: بوكايو ساكا، جابريل جيسوس، جابريل مارتينيلي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال

حارس المرمى: أليسون بيكر

رباعي الدفاع: كوستاس تسيميكاس- ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك- جو جوميز

ثلاثي الوسط: واتارو إندو- كورتس جونز- دومينيك سوبوسلاي

مثلث الهجوم: كودي جاكبو- داروين نونيز- محمد صلاح.

دخل الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، في مواجهة أمام أرسنال، وهو يعتمد على عاملي الأرض والجمهور بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، والصعود لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل فريق ليفربول المركز الثالث حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث جمع 38 نقطة من 17 مباراة، حقق خلالها 11 انتصارًا وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة فقط. يسعى الريدز للتقدم في الترتيب والتنافس بقوة على لقب الدوري هذا الموسم.