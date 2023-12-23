العناية بالجمال خلال فترة الحمل: نصائح للعناية بالبشرة الشعروالأظافر، فترة الحمل تعد فترة مميزة في حياة المرأة، وتحمل معها تحولات جسدية وهرمونية تستدعي الاهتمام بالجمال والعناية الشخصية بشكل خاص.

ترصد بوابة الفجر الإلكترونية إليك بعض النصائح للعناية بالبشرة، الشعر، والأظافر أثناء فترة الحمل، وذلك في ضوء اهتمام البوابة على متابعة المعلومات الطبية الخاصة بالحوامل ونقلها بكل سهولة ويسر.

العناية بالجمال خلال فترة الحمل..العناية بالبشرة:

1.استخدمي منتجات صديقة للحمل: اختاري منتجات العناية بالبشرة التي تكون خالية من المكونات الضارة والعطور القوية.



2.ترطيب البشرة بانتظام: استخدمي مرطبات البشرة الطبيعية للحفاظ على ترطيبها وتجنب الجفاف.



3. استخدام واقي الشمس: حافظي على حماية بشرتك من الشمس باستخدام واقي الشمس، وتأكدي من أنه آمن للاستخدام خلال الحمل.

العناية بالجمال خلال فترة الحمل..العناية بالشعر:

1.استخدمي منتجات خفيفة: اختاري شامبوهات وبلسمات خفيفة وخالية من المواد الكيميائية القوية.



2.تجنبي التصفيف الحراري الزائد: قللي من استخدام مكواة الشعر والصفائح الساخنة لتجنب التلف الزائد.



3.قص شعر دوري: اعتني بقص الشعر بانتظام للتخلص من التقصف وتعزيز نمو الشعر الصحي.

العناية بالجمال خلال فترة الحمل: نصائح للعناية بالبشرة الشعروالأظافر

العناية بالجمال خلال فترة الحمل..العناية بالأظافر:



1.تقليل طول الأظافر: قللي طول الأظافر لتجنب الكسر وتسهيل الاعتناء بها.



2.استخدام مرطب للأظافر: استخدمي مرطبًا خاصًا للأظافر لتقويتها وترطيبها.



3. تجنبي الدهانات الكيميائية: تجنبي استخدام دهانات الأظافر التي تحتوي على مواد كيميائية قوية واختاري الخيارات الآمنة.

العناية بالجمال خلال فترة الحمل..نصائح عامة:



1.الحفاظ على التغذية الصحية: تناولي غذاء متوازن غني بالفيتامينات والمعادن لتعزيز صحة البشرة والشعر والأظافر.

2.شرب الكثير من الماء: حافظي على الترطيب الجيد للجسم عبر شرب كميات كافية من الماء.

3.الاستماع للجسم: كوني حساسة لاحتياجات جسمك وراعي الراحة والاسترخاء.

4.التوجيه الطبي: استشيري الطبيب قبل استخدام أي منتج جمالي أو تغيير في نظام العناية الشخصية خلال فترة الحمل.

باعتباركِ حامل، يُشجع عليكِ الاستمتاع برحلة الحمل والعناية بنفسك بطريقة صحية ومستدامة. اتبعي هذه النصائح واستمتعي بتألق صحي وجمالي خلال هذه الفترة الخاصة.