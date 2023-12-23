عاجل| «من فرحة شديدة لموت مفاجئ».. سبب وفاة المدير الإداري لنادي الترسانة

رحل عن عالمنا ياسر حسن، المدير الإدارى للترسانة، نتيجة إصابته بالسكتة القلبية بعد الفرحة الشديدة والفوز على نادي غزل المحلة، حيث سجل فريق الترسانة هدفين نظيفين في الدور التمهيدى الأخير لكأس مصر.

سبب وفاة المدير الإداري لنادي الترسانة

وتوفى ياسر حسن مدير الإداري بنادي الترسانة بسكتة قلبية عقب فرحته بفوز الفريق على غزل المحلة في كأس مصر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث لمسابقة كأس مصر موسم 2023-2024، كما سجل هدفي الترسانة اللاعبان محمود شلاطة، وأوجيستن أوتو.

فرحة شديدة تسبب موت مفاجئ

وفي وقت سابق عبر الصحفة الرسمية للدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، على الفيسبوك، كان قد حذر من الفرح الشديد المفاجئ، معلنا أنه قد يتسبب في الوفاة المفاجئة.

وقال إن الزعل يتسبب في كسر القلب ويسبب صدمة قلبية وموت، الفرح الشديد المفاجئ أيضا يسبب اختلال كهرباء القلب والموت المفاجيء، ناصحا بضرورة الاعتدال في المشاعر سواء في الحزن أو الفرح، وعدم المبالغة.

منافسات الدور التمهيدي

ويشارك في الدور التمهيدي الثالث 28 فريقًا، وتتأهل الأندية الفائزة في هذه المرحلة لملاقاة أندية الدورى الممتاز في دور الـ 32، كما انطلقت منافسات الدور التمهيدي، أمس الجمعة، وتأهل إلى دور الـ 32، كلا من لافيينا، جمهورية شبين، بترول أسيوط، الألومنيوم، بروكسي، بورفؤاد، بتروجت، الواسطى، النصر، القناة، مكادي، وأبوقير للأسمدة.