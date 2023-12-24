"الشرقاوي" يتفقد العمل بمشروع إنشاء وحدة معالجة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه قرية ساو بأسيوط

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب

تفقد المهندس على الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد سير العمل بمشروع انشاء وحدة معالجة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه قرية ساو بمركز ديروط والتي تعمل على طاقه انتاجية ٩٠ لتر/ ثانية.

وأوضح المهندس الشرقاوي، أن نسبة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية تجاوزت الـ٩٠% وجار الانتهاء من بعض الأعمال كربط المحطة بمصدر الكهرباء.

وأضاف أنه جار ربط المحطة على خط الطرد تمهيدا للتشغيل في اقرب وقت عقب الانتهاء من الاعمال الكهربائية.

وشدد المهندس على ضرورة سرعة الانتهاء من الاعمال في اقرب وقت ممكن لتحقيق الاستفادة للمواطنين من المشروع.

اسيوط
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