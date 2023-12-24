بوتين يطرد سوسيتيه جنرال من روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد مرسوما يفتح الطريق أمام شراء روسبنك حصصا، وأصولا يمتلكها سوسيتيه جنرال في شركات روسية.

وقال المرسوم إن روسبنك سيتمكن من شراء حصص سوسيتيه جنرال في شركات كبرى منتجة للطاقة مثل روسنفت وجازبروم إضافة لشركات معادن مثل نوريلسك نيكل وسفرستال وشركات روسية كبرى أخرى.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من سوسيتيه جنرال.

تحتاج الشركات التابعة للدول التي توصف بأنها "غير صديقة"، وهي التي أعلنت فرض عقوبات على روسيا بعد غزو أوكرانيا في فبراير شباط 2022، إلى إعفاء خاص من موسكو للسماح بالمعاملات التي تتضمن أصولا روسية.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن الحصص في الشركات الروسية صغيرة نسبيا. فعلى سبيل المثال، تبلغ النسبة 0.04 بالمئة في جازبروم و0.02 بالمئة في شركة آلروسا، وهي أكبر شركة لإنتاج الألماس في العالم.

ومع ذلك، فإن القيمة الإجمالية للأصول قيد النظر تقدر "بمليارات الروبلات".

وانسحب سوسيتيه جنرال من روسيا وأتم بيع وحدته المحلية روسبنك إلى مجموعة إنتيروس في مايو أيار 2022. وإنتيروس لها صلة بالثري الروسي فلاديمير بوتانين.