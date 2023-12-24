تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 7 سفن، وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و821 شاحنة و65 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1510 ركاب بموانئها.

وأوضح المركز أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع، و456 شاحنة و45 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، و365 شاحنة و20 سيارة.

كما شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة (بوسيدون إكسبريس)، بينما غادرت السفينتان (أمل ودليلة)، كما تم تداول 2200 طن بضائع و250 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين (آور وآيلة).