ميناء دمياط يتداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة



أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 34 سفينة.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19916 طنا تشمل 479 طن أسمنت معبأ و6109 أطنان يوريا و12830 طن ملح صب و448 طن ملح معبأ و50 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26756 طنا تشمل 5228 طن قمح و7672 طن خردة و5957 طن حديد و4183 طن ذرة و3716 طن بضائع متنوعة.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 536 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 299 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1413 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139452 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 306068 طنا.

كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5074 طن قمح متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وكوم ابو راضي وشبرا، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولا وخروجا 1825 شاحنة.