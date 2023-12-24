العراق يخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية في الربع الثاني من العام المقبل

قال وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، إن بغداد تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية في الربع الثاني من عام 2024 بعد إتمام عدد من المشروعات المهمة في قطاع التصفية.

وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان أن ذلك جاء خلال افتتاح عبدالغني وحدة التكرير الرابعة في شركة مصافي الجنوب العراقية في (البصرة).

وأوضح عبدالغني أن وحدة التكرير الرابعة تعمل بطاقة 70 الف برميل يوميا وستؤمن "كميات كبيرة" من المنتجات النفطية ومنها "النفثا وزيت الغاز والكيروسين والغاز السائل" لتغطية "جزء كبير" من الحاجة المحلية.

وأشار وزير النفط إلى أن المشروع كان ضمن أولويات البرنامج الحكومي وتم إنجازه في "فترة قياسية".

من جانبه ذكر المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن "افتتاح الوحدة الرابعة سيسهم في رفع الطاقة التكريرية الكلية لشركة مصافي الجنوب العراقية إلى 280 ألف برميل باليوم".

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح (وحدة الأزمرة) لتحسين نوعية المنتجات في المصفى إلى جانب المضي بإتمام مشروع (إف.إف.سي) الذي يعد من المشروعات "الواعدة" ويمثل "نقلة نوعية" للارتقاء بالمنتجات النفطية إلى تصنيف (يورو 5) وهو "تصنيف صديق للبيئة يراعي شروط الصحة والسلامة العامة".