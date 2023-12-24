زيادة صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة إلى مستوى قياسي

أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم (الأحد) في كوريا الجنوبية أن صادرات البلاد من السيارات الصديقة للبيئة سجلت زيادة بنسبة 5ر32% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي خلال الـ 11 شهرا الأولى من هذا العام بفضل الطلب العالمي القوي على السيارات الكهربائية.



وطبقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فقد أشارت بيانات الجمعية الكورية للسيارات والتنقل إلى أن حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة وصل إلى 662 ألفًا و307 وحدات خلال الفترة من كانون يناير إلى نوفمبر، مقارنة بـ 499 ألفًا و854 وحدة في نفس الفترة من العام السابق.



وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن يتجاوز العدد في عام 2023 بأكملة 700 ألف وحدة للمرة الأولى على الإطلاق. وفي العام الماضي، وصل حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة إلى مستوى قياسي بلغ 554 ألفًا سيارة، بقيمة بلغت 61ر1 مليار دولار.



وجاء نمو المبيعات هذا العام مدفوعًا بشعبية السيارات الكهربائية والنماذج الهجينة، ومن إجمالي المركبات الصديقة للبيئة التي تم بيعها هذا العام، كان هناك 316 ألفًا و654 سيارة كهربائية.



وزادت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 7ر65% على أساس سنوي، كما شهدت السيارات الهجينة زيادة في الصادرات بنسبة 5ر6 % في عام 2023.