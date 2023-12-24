عائدات شركات الاتصالات الصينية تبلغ 218 مليار دولار بين يناير ونوفمبر الماضيين

سجل قطاع الاتصالات في الصين نموًا مستقرًا في الفترة بين يناير ونوفمبر الماضيين، وذلك حسب بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.



وأظهرت البيانات، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية، أن العائدات المجمعة لأعمال الشركات في القطاع بلغت 1.55 تريليون يوان (نحو 218 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، بارتفاع بنسبة 6.9 في المئة على أساس سنوي.



وشهدت شركات الاتصالات الثلاثة العملاقة في الصين، وهى "تشاينا تيليكوم"، و"تشاينا موبايل"، و"تشاينا يونيكوم" قفزة في إيراداتها من الأعمال الناشئة بنسبة 20.1 في المئة على أساس سنوي إلى 332.6 مليار يوان، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات بنسبة 3.8 نقطة مئوية.



وارتفعت الإيرادات من الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبتي 39.7 في المئة و43.3 في المئة على التوالي، مقارنة مع نفس الفترة في العام السابق.



وحققت خدمات الإنترنت عريض النطاق إيرادات بقيمة 240.4 مليار يوان لشركات الاتصالات الصينية الثلاثة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، بزيادة 8.5 بالمئة على أساس سنوي.