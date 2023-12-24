الصندوق السعودي للتنمية يشارك في افتتاح مشروع أركيز الزراعي في موريتانيا

شارك الصندوق السعودي للتنمية في افتتاح مشروع "أركيز الزراعي" في موريتانيا، والذي يسهم الصندوق في تمويله بقيمة 34 مليون دولار.

ويهدف المشروع، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي بموريتانيا، وتمكين المستفيدين من الاكتفاء الذاتي، للإسهام في تكامل تنمية القطاعات الحيوية والتنموية الأخرى.

وقال الصندوق إنه أسهم في استصلاح قرابة 6700 هكتار من الأراضي الزراعية، مما يساعد على رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية الزراعية، وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة المنشآت المائية، والري والصرف وتأهيل الطرق وتوفير المعدات الزراعية والمياه الصالحة للشرب للمزارعين، للإسهام في رفع الخدمات الزراعية للشعب الموريتاني.

وذكر أنه قدّم منذ عام 1979م لموريتانيا 20 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا عبر القروض التنموية بقيمة تصل إلى أكثر من 665 مليون دولار، إضافة إلى إدارة المنح المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق لتمويل 28 مشروعًا إنمائيًا بقيمة تزيد عن 151 مليون دولار للإسهام في نمو وازدهار العديد من القطاعات الحيوية.