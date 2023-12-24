الولايات المتحدة: سنستمر في تقديم خدمات الدولار للعراق بما يخدم الاستقرار الاقتصادي



أكدت الولايات المتحدة الأميركية، الأحد 24 ديسمبر (كانون الأول) عن استمرارها في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي في العراق، من خلال دعم البنك المركزي العراقي.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى بغداد، آلينا رومانوسكي، في تدوينة لها عبر منصة التواصل الاجتماعي X (Twitter سابقًا): لقد قامت العديد من البنوك العراقية الآن بتكوين علاقات مع البنوك الدولية للمرة الأولى، وهي خطوة إيجابية في إحراز تقدم في إصلاح القطاع المصرفي".

وأضافت: "سنستمر في تقديم خدمات الدولار الأمريكي للعراق بما يخدمُ مصلحة الاستقرار الاقتصادي"، مؤكدة مواصلة وزارة الخزانة الأميركية تعاونها مع المركزي العراقي.



وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى تراجع محتمل لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق في العامين الجاري والمقبل بفعل تقليص إنتاج النفط بموجب التخفيضات التي تنفذها مجموعة أوبك+ ونتيجة لتوقف خط الأنابيب الواصل مع تركيا.

وقال الصندوق في بيان في ختام مباحثات قام بها خبراء الصندوق مع ممثلين للسلطات العراقية في عمان خلال الفترة من 12 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) إن النشاط الاقتصادي في العراق يتعافى بالرغم من التخفيضات المفروضة على إنتاج النفط والتي تؤثر على النمو بوجه عام.

وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعراق خمسة بالمئة في العام الجاري في ضوء التوسع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ.

وعزا الصندوق استقرار التضخم إلى اتباع البنك المركزي العراقي سياسة نقدية أكثر تشددا، والأثر المتأتي من رفع سعر صرف الدينار العراقي، وانخفاض الأسعار العالمية للأغذية، وعودة عمليات تمويل التجارة لطبيعتها مع تحسن الامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.