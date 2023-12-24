معدل التضخم السنوي بالكويت يسجل 3.8% في نوفمبر



سجل معدل التضخم السنوي في الكويت مستويات 3.8% خلال نوفمبر تشرين الثاني، وسط ارتفاع في أسعار الغذاء والمشروبات.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء اليوم الأحد الرابع والعشرين من ديسمبر كانون الأول، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 3.79% في الشهر الماضي على أساس سنوي، وبنسبة 0.23% على أساس شهري.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر تشرين الثاني 131.5 وهو مستوى أعلى من 131.2 المسجل في أكتوبر تشرين الأول.

هذا وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنحو 5.81% على أساس سنوي، وبنسبة 0.9% على أساس شهري، وسط زيادة أسعار مجموعة من العناصر من بينها الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والأسماك ومجموعة الألبان والجبن.

كما ارتفعت أسعار النقل 2.95%، فيما زادت أسعار المطاعم والفنادق 3.54% على أساس سنوي.