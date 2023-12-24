البنك الإفريقي للتنمية ينشئ شبكة لحل ضائقة الديون في القارة

الاقتصاد
بوابة الفجر


أكد البنك الإفريقي للتنمية على تيسير إنشاء شبكة مبادرة مديري الديون الإفريقية، التي ستجمع الخبراء لإيجاد حلول لتحديات الديون في القارة.

وقال إريك أوجونلي، القائم بأعمال المدير ومدير قسم إدارة السياسات في معهد التنمية الإفريقي التابع للبنك الإفريقي للتنمية، لمديري الديون من جميع أنحاء القارة، إن إنشاء الشبكة سيسهل تنمية قدرات المؤسسات والممارسين في القارة، وإعادة توجيههم نحو الاقتراض المسؤول وتعزيز إدارة الديون بشكل شفاف.

وأكد على أن إدارة الديون تساعد في تحديد ورفع مستوى الوعي بالمجالات المشتركة لحوار السياسات وبناء القدرات لإدارة الديون واستدامتها في البلدان الإقليمية الأعضاء في البنك الإفريقي للتنمية، وتسهيل تدخلات البنك والمؤسسات الأخرى العاملة في قضايا إدارة الديون العامة في إفريقيا.

Elfagr.org
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