بوتين يوقع مرسوما يتيح لروسبنك شراء أصول سوسيتيه جنرال في روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد مرسوما يفتح الطريق أمام شراء روسبنك حصصا وأصولا يمتلكها سوسيتيه جنرال في شركات روسية.

وقال المرسوم إن روسبنك سيتمكن من شراء حصص سوسيتيه جنرال في شركات كبرى منتجة للطاقة مثل روسنفت وجازبروم إضافة لشركات معادن مثل نوريلسك نيكل وسفرستال وشركات روسية كبرى أخرى.

وأحجم بنك سوسيتيه جنرال عن التعليق. ووفقا لبيانات الهيئة المصرفية الأوروبية فقد كان لدى البنك حتى نهاية يونيو حزيران 2021 انكشاف بقيمة 22.4 مليار يورو على روسيا.

وتحتاج الشركات التابعة للدول التي توصف بأنها "غير صديقة"، وهي التي أعلنت فرض عقوبات على روسيا بعد غزو أوكرانيا في فبراير شباط 2022، إلى إعفاء خاص من موسكو للسماح بالمعاملات التي تتضمن أصولا روسية.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن حصص سوسيتيه جنرال المنفصلة في شركات روسية هي حصص صغيرة نسبيا. فعلى سبيل المثال، تبلغ النسبة 0.04 بالمئة في جازبروم و0.02 بالمئة في شركة آلروسا، وهي أكبر شركة لإنتاج الألماس في العالم.

ومع ذلك، فإن القيمة الإجمالية للأصول قيد النظر تقدر "بمليارات الروبلات".

وانسحب سوسيتيه جنرال من روسيا وأتم بيع وحدته المحلية روسبنك إلى مجموعة إنتيروس في مايو أيار 2022. وإنتيروس لها صلة بالثري الروسي فلاديمير بوتانين.

وقال بوتين من قبل إن العقوبات الغربية تعد بمثابة إعلان حرب اقتصادية على روسيا.

وبموجب العقوبات تم تجميد ما قيمته مئات المليارات من الدولارات من أصول الدولة الروسية في الغرب إضافة إلى أصول بعض رجال الأعمال والمستثمرين الروس.

وسيطرت ألمانيا العام الماضي على مصفاة شفيدت النفطية التي كانت وقتها مملوكة لروسيا وتزود برلين بنحو 90 بالمئة من احتياجاتها من الوقود.

وسيطر رجال أعمال روس أيضا على أصول غربية كبرى في روسيا منها ثمانية مصانع جعة تابعة لشركة كارلسبيرج وشركات تابعة لدانون.