روسيا: قد لا نخفض أسعار الفائدة قبل أشهر للتأكد من تراجع التضخم

الاقتصاد
بوابة الفجر

قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا يوم الأحد إن البنك سيحتاج إلى فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر للتأكد من تراجع التضخم قبل اتخاذ أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.

ورفع المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 16 بالمئة في وقت سابق من الشهر الجاري، ليواصل رفع الفائدة للمرة الخامسة على التوالي سعيا لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن دورة تشديد السياسة النقدية قد انتهت تقريبا.

وذكرت نابيولينا في تصريحات لمجموعة (آر.بي.سي) الإعلامية أنه لم يتضح بعد متى سيبدأ البنك في خفض أسعار الفائدة.

وقالت "سيستغرق ذلك شهرين أو ثلاثة أو أكثر، يعتمد الأمر على مدى انخفاض عدد كبير من المؤشرات التي تميز التضخم المستدام".

ومن المقرر أن يجتمع البنك في 16 فبراير شباط المقبل لتحديد سعر الفائدة القياسي.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

شحنات البسلة المجمدة المصدرة لإسرائيل.. هل تتبع شركة راية فودز المصرية؟!

عاجل.. فيتوريا يحسم مصيره مع منتخب مصر بعد العروض الأخيرة

داخل نفق في غزة.. إسرائيل تعلن العثور على جثامين 5 رهائن

عاجل.. كولر يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

عاجل.. أول تعليق من أحمد فتوح بعد تجديد عقده مع الزمالك

غموض مستقبل فيرمينو مع الأهلي

شعبة الذهب: سوق الذهب في مصر يتأثر بالدولار.. والمؤشرات تُنبئ بزيادة في الأسعار

عاجل - هيئة الأرصاد الجوية تكشف لـ "الفجر" عن مفاجأة في التقلبات الجوية وموعد حدوثها