وكيل صحة سوهاج يستجيب لطلب مواطن ويوجه بعلاجه

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وكيل صحة سوهاج
وكيل صحة سوهاج

وجه الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج بعلاج مواطن من مركز المراغة بمحافظة سوهاج وتوفير مكان له  بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طهطا العام مشددًا على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة له.
جاء ذلك استجابة لاستغاثة أحد المواطنين ويدعى م.ع.م عبر إحدى المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت والتي رصدها المركز الإعلامي بمديرية الصحة ونقلها فورًا لوكيل وزارة الصحة وعلى الفور تمت الاستجابة وتوفير مكان للمواطن لتلقي جلسات الغسيل الكلوي وعلاجه بمستشفى طهطا العام.
ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد دعم واهتمام وتطوير غير مسبوق في عهد  الرئيس عبدالفتاح السيسي وبجميع القطاعات الخدمية، مؤكدًا أن صحة المواطن السوهاجي وخدمته أهم أولوياته والهدف الرئيسى له منذ قدومه المحافظة.

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