كاراجر يثير قلق يورجن كلوب بسبب هجوم ليفربول

جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق، يرى أن هناك مشكلة في خط الهجوم الحالي للنادي بعد تعادله مع آرسنال في المباراة الأخيرة. المباراة أُقيمت في "أنفيلد" وانتهت بتعادل 1-1 في إطار الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي.

تصريحات مدوية من كاراجر بسبب هجوم الريدز

وفي تصريحات لصحيفة "ديلي ميل"، قال كاراجر: "عندما ننظر إلى الهجوم الثلاثي في ليفربول، هناك شيء غير صحيح في الأمور".

وأضاف: "جاكبو فيليكس هنا لمدة تقرب من عام، ورغم لحظات تألقه، إلا أنها ليست كافية، ويبدو دياز لا يزال يعاني من تأثير إصابته في ركبته من الموسم الماضي".

واعتبر: "أشعر أن دياز يحتاج إلى أداء قوي في النصف الثاني من الموسم، وإلا فإن ليفربول سيضطر للتفكير في البحث عن بديل في مركز الجناح الأيسر".

وأكمل: "يبدو أن ليفربول لم يستطع جلب لاعب بجودة ماني وفيرمينو، أعلم أن نونيز بدأ كبديل وهو ليس في أفضل حالاته فيما يتعلق بتسجيل الأهداف، ولكن يجب أن يكون له دور أساسي في التشكيلة".

وتابع: "حتى في مباراة الكأس ضد وست هام الأسبوع الماضي، قام بصناعة هدف وكان يثير الرعب، يبدو أننا نجد أعذارًا له، ولكن نونيز يجب أن يكون جزءًا رئيسيًا من التشكيلة".

واستنتج: "لا يزال لدينا تساؤل حيال الهجوم الثلاثي، حيث يأتي محمد صلاح في المقام الأول، ثم نونيز في المركز الثاني، فمن هو اللاعب الثالث في هذا الثلاثي الهجومي؟".