ليفربول يحدد بديل محمد صلاح بسبب كأس الأمم الأفريقية

الفجر الرياضي
محمد صلاح
محمد صلاح

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي إلى التعاقد مع بديل للنجم المصري محمد صلاح، خاصة مع اقتراب موعد كأس أمم إفريقيا. من الممكن أن يغيب صلاح عن 7 مباريات للفريق بسبب مشاركته في منتخب مصر في البطولة المقررة في كوت ديفوار من 13 يناير إلى 11 فبراير.

ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن ليفربول يراقب الجناح الأيمن لنادي إيندهوفن، يوهان باكايوكو، كخيار محتمل في سوق الانتقالات لشهر يناير.

يعتبر ليفربول أن باكايوكو هو بديل مناسب لصلاح في مركز الهجوم، ويُعد واحدًا من أبرز المواهب في الدوري الهولندي.

شارك باكايوكو في 64 مباراة مع إيندهوفن، سجل 11 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة. في الموسم الحالي، سجل 4 أهداف وصنع 13 تمريرة حاسمة في 27 مباراة في جميع المسابقات.

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ومع ذلك، قد يقوم ليفربول بتعديل خططه في سوق الانتقالات بسبب إصابة كوستاس تسيميكاس في مباراة آرسنال، مما قد يجعل النادي يركز على تعزيزات دفاعية في المقام الأول.

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