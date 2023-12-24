عاجل.. فيتوريا يحسم مصيره مع منتخب مصر بعد العروض الأخيرة

الفجر الرياضي
فيتوريا
فيتوريا

ردّ المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مدير منتخب مصر، على التقارير التي تحدثت عن وصول عروض له للرحيل عن تدريب الفراعنة، مؤكدًا على سعادته هنا وتواجده بروح إيجابية.

فيتوريا يحسم مصيره مع منتخب مصر 

 كما نفى تدخله في حل أزمة نادي الزمالك مع سبورتينج لشبونة، مؤكدًا أن عمله هو في المنتخب وأنه يفضل الابتعاد عن صراعات الأندية.

 وأكد على استعداده لتقديم المساعدة لكرة القدم المصرية في أي وقت.

وقال فيتوريا: "كرة القدم المصرية تحتاج إلى تطويرها، باجتماعات كثيرة، ونقاشات ومواضيع كثيرة، المستقبل هو غدا ومستقبل مصر يجب التفكير به بشكل جاد جدا".

وتابع:  " في الخارج توجد ملاعب على مستوى عالٍ وتساعد على تطوير اللاعب لكن هنا ليست الظروف الجيدة من أجل أن نجد فريق أن ينافس على مستوى قوي فإنه ليس بالأمر السهل".

واستكمل: "لذلك نحن نحتاج إلى هذه الظروف الداخلية التي تؤدي إلى مستوى تنافسي جيد وبعدها نقطة تطوير المدربين".

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واختتم: "خلال عشرة أعوام كيف سيكون مستقيل الكرة المصرية ؟، سوف لا يتواجد محمد صلاح أو محمد النني أو أحمد حجازي، وماذا نفعل الآن مع اللاعبين الناشئين والذين يتغيروا متأخرين  في الذهاب إلى أوروبا يجب وضع خطة طويلة الأجل ونحاول وضع حلول لهذه المشاكل وأن نسرع من أجل رفع المستوى"

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